Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник случайно обмолвился о том, что Rockstar сейчас занимаются не только разработкой долгожданной GTA 6.

Пока весь мир ожидает продолжения легендарной серии видеоигр, CEO издателей из Take-Two охотно дает интервью и выбалтывает интересную информацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Интересно Готовьте успокоительные, потому что GTA 6 могут снова перенести: инсайдер назвал дату

Rockstar готовит геймерам сюрпризы?

Создание игры масштаба Grand Theft Auto 6 является совсем нетривиальной задачей, поэтому мало кто мог предположить, что Rockstar имеют время на еще какие-то проекты. Однако, все оказалось совсем иначе.

В интервью каналу CNBC генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник обмолвился, что у Rockstar есть "много других дел", когда его спросили, какая часть студии на самом деле работает над "шестеркой".

Отрывок из эфира – смотрите видео

При этом он не уточнил, о чем именно идет речь и быстро заверил, что GTA 6 является "основным приоритетом" разработчиков.

Эти слова Зельника могут намекать на множество различных проектов, учитывая, что студия имеет в своем арсенале еще несколько замечательных франшиз.

В конце концов, над чем бы еще не работала Rockstar, пройдет немало времени, прежде чем мы сможем об этом узнать, ведь до сих пор неизвестна окончательная цена на GTA 6.