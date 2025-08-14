Очільник Take-Two Interactive Штраус Зельник випадково обмовився про те, що Rockstar наразі займаються не лише розробкою довгоочікуваної GTA 6.

Поки увесь світ очікує на продовження легендарної серії відеоігор, CEO видавців з Take-Two охоче дає інтерв'ю та вибовкує цікаву інформацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Rockstar готує геймерам сюрпризи?

Створення гри масштабу Grand Theft Auto 6 є зовсім нетривіальним завданням, тож мало хто міг припустити, що Rockstar мають час на ще якісь проєкти. Одначе, все виявилося зовсім інакше.

У інтерв'ю каналові CNBC генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник обмовився, що у Rockstar є "багато інших справ", коли його запитали, яка частина студії насправді працює над "шісткою".

При цьому він не уточнив, про що саме йдеться та швидко завірив, що GTA 6 є "основним пріоритетом" розробників.

Ці слова Зельника можуть натякати на безліч різних проєктів, враховуючи, що студія має у своєму арсеналі ще кілька чудових франшиз.

Зрештою, над чим би ще не працювала Rockstar, пройде чимало часу, перш ніж ми зможемо про це дізнатися, адже досі невідома остаточна ціна на GTA 6.