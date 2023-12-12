Почему GTA 6 не выйдет на ПК – бывший работник Rockstar объяснил решение студии

Бывший работник Rockstar Games объяснил, почему компания предпочитает выпуск игр на консолях, а версий для ПК приходится ждать годами. Детальнее – в материале.

Дебютный трейлер GTA 6 лишь подогрел и без того огромные ожидания геймеров от следующей части известной серии, однако при этом несколько огорчил геймеров на ПК.

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После выхода ролика было подтверждено, что игра будет выпущена на Xbox Series S/X и PlayStation 5, а версию для ПК придется ждать неопределенное количество времени.

Разработчик Майк Йорк, ранее работавший в Rockstar, в частности над GTA 5, объяснил, почему студия делает акцент именно на консольных версиях проектов.

На своем YouTube канале под названием York Reacts он рассказал, что одной из причин является то, что Rockstar желают отполировать свой продукт до максимума, устранив все баги, а это гораздо труднее сделать для ПК, чем для консолей.

Кроме того, Йорк добавил, что "порт на ПК всегда появляется позже, потому что они (разработчики – ред.) хотят поставить в приоритет то, что продается лучше".

Итак, фактически дело в том, что разработка для компьютеров является более сложным процессом, который иногда приносит меньше доходов.

Надеемся лишь, что GTA 6 не заставит ждать геймеров версии для ПК слишком долго после своего релиза на консолях в 2025 году.