Ажиотаж вокруг Grand Theft Auto 6 достиг беспрецедентного уровня. Каждая новость об игре вызывает шквал обсуждений, а фанаты детально разбирают каждый кадр трейлера в поисках новых подсказок. Хотя релиз еще далек, проект уже начал собирать признание. Игра неожиданно получила номинации на престижную премию, еще даже не появившись на рынке.

За какие достижения номинировали игру, что еще не вышла?

Уровень ожидания Grand Theft Auto 6 можно смело назвать феноменальным. От мемов и студенческих курсов по истории серии до, к сожалению, преследований сотрудников Rockstar – все это свидетельствует о том, что игровое сообщество живет в предвкушении предстоящего релиза. И хотя ажиотаж несколько утих после первого трейлера и новости о переносе даты выхода, второй ролик снова разожёг интерес до максимума. Фанаты буквально под микроскопом изучали каждую деталь, анализируя физику жидкости в стакане, реалистичность пота на персонажах и впечатляющее освещение, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

На фоне такого ажиотажа неудивительно, что игра уже получила признание, даже не выйдя. GTA 6 была номинирована сразу на две награды в рамках премии Golden Joystick Awards. Может показаться странным, что проект, релиз которого запланирован на следующий год, соревнуется за премии уже сейчас. Однако у Golden Joystick Awards есть специальные категории, ориентированные на будущие игры, что и позволило GTA 6 попасть в список номинантов.

Первая номинация – "Самая ожидаемая игра" . Эта категория не требует объяснений, ведь уровень нетерпения, с которым игроки ждут новую часть криминальной саги, является неоспоримым. Хотя конкуренция здесь серьезная: среди претендентов также есть Intergalactic: The Heretic Prophet, 007 First Light, The Witcher 4, Marvel's Wolverine и новый проект Хидео Кодзимы под названием OD.

Вторая номинация – "Лучший игровой трейлер". Поскольку второй трейлер GTA 6 вышел в этом году, он полностью соответствует требованиям категории. Ролик является потрясающим с технической точки зрения, ведь, как отмечается, он полностью создан на движке игры, что демонстрирует реальный уровень графики и детализации. В этой категории GTA 6 соревнуется с трейлерами к Battlefield 6, Kingdom Come Deliverance 2, Romeo is a Dead Man и The Expanse: Osiris Reborn.

Учитывая невероятную популярность, шансы на победу в обеих номинациях выглядят очень высокими.

Что такое Golden Joystick Awards?

Golden Joystick Awards – это одна из старейших и самых престижных премий в мире видеоигр, которая отличается тем, что победителей в большинстве номинаций определяют путем публичного голосования игроков. Основанная в 1983 году, она является самой продолжительной церемонией награждения в игровой индустрии.

В 2025 году состоится 43-я ежегодная церемония награждения. Церемония пройдет 20 ноября 2025 года в Лондоне.

3 октября 2025 года объявили короткий список номинантов и начало публичного голосования.

31 октября 2025 года голосование будет закрыто.

3-7 ноября будет проходить отдельный этап голосования за самую престижную награду "Игра года".

Среди номинантов 2025 года заметно выделяется ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, которая лидирует по количеству номинаций. Также среди номинированных игр есть такие ожидаемые проекты, как Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yōtei и Hollow Knight: Silksong.