Ажіотаж навколо Grand Theft Auto 6 досяг безпрецедентного рівня. Кожна новина про гру викликає шквал обговорень, а фанати детально розбирають кожен кадр трейлера у пошуках нових підказок. Хоча реліз іще далекий, проєкт уже почав збирати визнання. Гра несподівано отримала номінації на престижну премію, ще навіть не з'явившись на ринку.

За які досягнення номінували гру, що ще не вийшла?

Рівень очікування Grand Theft Auto 6 можна сміливо назвати феноменальним. Від мемів та студентських курсів з історії серії до, на жаль, переслідувань співробітників Rockstar – усе це свідчить про те, що ігрова спільнота живе в передчутті майбутнього релізу. І хоча ажіотаж дещо вщух після першого трейлера та новини про перенесення дати виходу, другий ролик знову розпалив інтерес до максимуму. Фанати буквально під мікроскопом вивчали кожну деталь, аналізуючи фізику рідини у склянці, реалістичність поту на персонажах та вражаюче освітлення, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

На тлі такого ажіотажу не дивно, що гра вже отримала визнання, навіть не вийшовши. GTA 6 була номінована одразу на дві нагороди в рамках премії Golden Joystick Awards. Може здатися дивним, що проєкт, реліз якого заплановано на наступний рік, змагається за премії вже зараз. Однак у Golden Joystick Awards є спеціальні категорії, орієнтовані на майбутні ігри, що й дозволило GTA 6 потрапити до списку номінантів.

Перша номінація – "Найочікуваніша гра" . Ця категорія не потребує пояснень, адже рівень нетерпіння, з яким гравці чекають на нову частину кримінальної саги, є беззаперечним. Хоча конкуренція тут серйозна: серед претендентів також є Intergalactic: The Heretic Prophet, 007 First Light, The Witcher 4, Marvel's Wolverine та новий проєкт Хідео Кодзіми під назвою OD.

Друга номінація – "Найкращий ігровий трейлер". Оскільки другий трейлер GTA 6 вийшов цього року, він повністю відповідає вимогам категорії. Ролик є приголомшливим з технічного погляду, адже, як зазначається, він повністю створений на рушії гри, що демонструє реальний рівень графіки та деталізації. У цій категорії GTA 6 змагається з трейлерами до Battlefield 6, Kingdom Come Deliverance 2, Romeo is a Dead Man та The Expanse: Osiris Reborn.

Зважаючи на неймовірну популярність, шанси на перемогу в обох номінаціях виглядають дуже високими.

Що таке Golden Joystick Awards?

Golden Joystick Awards – це одна з найстаріших і найпрестижніших премій у світі відеоігор, яка вирізняється тим, що переможців у більшості номінацій визначають шляхом публічного голосування гравців. Заснована у 1983 році, вона є найтривалішою церемонією нагородження в ігровій індустрії.

У 2025 році відбудеться 43-тя щорічна церемонія нагородження. Церемонія пройде 20 листопада 2025 року в Лондоні.

3 жовтня 2025 оголосили короткий список номінантів та початок публічного голосування.

31 жовтня 2025 голосування буде закрите.

3-7 листопада відбуватиметься окремий етап голосування за найпрестижнішу нагороду "Гра року".

Серед номінантів 2025 року помітно виділяється рольова гра Clair Obscur: Expedition 33, яка лідирує за кількістю номінацій. Також серед номінованих ігор є такі очікувані проєкти, як Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yōtei та Hollow Knight: Silksong.