Ветеран Rockstar прокомментировал перенос GTA 6 – почему новая дата релиза окончательная

Многолетний технический директор Rockstar Оббе Вермей высказался относительно переноса долгожданной GTA 6, заверив, что новая дата релиза является окончательной.

Многие надеялись, что Grand Theft Auto 6 не постигнет перенос, но к большому сожалению для всех геймеров, Rockstar все же были вынуждены отложить релиз проекта, сообщает 24 Канал.

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Новая дата – окончательная

Впрочем, изменение даты выхода не шокировало опытного ветерана индустрии Оббе Вермея, который предположил что игру может постигнуть судьба GTA 4 еще до официального анонса от своих бывших коллег.

Теперь же, известный разработчик прокомментировал новую дату релиза GTA 6, заверив геймеров, что она является окончательной.

Хорошая новость заключается в том, что они (Rockstar, – ред.) явно уверены, что игра выйдет в мае. Иначе бы не назвали точную дату,

– утверждает Вермей.

По словам разработчика, решение о переносе требует смелости, ведь никто не хочет разочаровывать фанатов. Однако, такой серьезный шаг означает, что команде действительно нужно дополнительное время.

Было бы хорошо, если бы вышел второй трейлер и смыл разочарование,

– считает Оббе.

Наверняка, никто из поклонников франшизы и вправду бы не отказался от нового видео, ведь до 26 мая 2026 года еще очень долго.