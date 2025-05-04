Ветеран Rockstar прокомментировал перенос GTA 6 – почему новая дата релиза окончательная
- Ветеран Rockstar Оббе Вермей верит в окончательность новой даты релиза GTA 6 – 26 мая 2026 года.
- По его словам, без четкой уверенности в своих силах Rockstar не называли бы точной даты.
- Вместе с тем Вермей отметил, что новый трейлер мог бы смягчить разочарование фанатов от переноса.
Многолетний технический директор Rockstar Оббе Вермей высказался относительно переноса долгожданной GTA 6, заверив, что новая дата релиза является окончательной.
Многие надеялись, что Grand Theft Auto 6 не постигнет перенос, но к большому сожалению для всех геймеров, Rockstar все же были вынуждены отложить релиз проекта, сообщает 24 Канал.
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Новая дата – окончательная
Впрочем, изменение даты выхода не шокировало опытного ветерана индустрии Оббе Вермея, который предположил что игру может постигнуть судьба GTA 4 еще до официального анонса от своих бывших коллег.
Теперь же, известный разработчик прокомментировал новую дату релиза GTA 6, заверив геймеров, что она является окончательной.
Хорошая новость заключается в том, что они (Rockstar, – ред.) явно уверены, что игра выйдет в мае. Иначе бы не назвали точную дату,
– утверждает Вермей.
По словам разработчика, решение о переносе требует смелости, ведь никто не хочет разочаровывать фанатов. Однако, такой серьезный шаг означает, что команде действительно нужно дополнительное время.
Было бы хорошо, если бы вышел второй трейлер и смыл разочарование,
– считает Оббе.
Наверняка, никто из поклонников франшизы и вправду бы не отказался от нового видео, ведь до 26 мая 2026 года еще очень долго.