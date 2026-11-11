Массовая загрузка GTA 6 вызвала проблемы с интернетом

Спрос на GTA 6 уже перегружает сети провайдеров. Британская компания YouFibre сообщила клиентам о проблемах со скоростью из-за массовой предварительной загрузки игры.

Что случилось с сетью?

Новая часть Grand Theft Auto от Rockstar выйдет 19 ноября, и игроки уже заранее скачивают игру. Из-за большого количества одновременных загрузок проблемы возникли даже у тех, кто не собирается в нее играть, пишет Dexerto.

Компания YouFibre разослала клиентам письмо, в котором признала проблему с пропускной способностью сети. По словам компании, причиной стали загрузки GTA 6, из-за чего общая скорость сервиса упала.

Где именно возникли трудности?

Генеральный директор YouFibre Джереми Шело объяснил ситуацию в социальной сети X. По его словам, GTA 6 перегрузила один из узлов, через который проходит трафик абонентов. Поэтому компания пыталась перераспределить нагрузку. Больше всего пострадали жители графства Йоркшир.

GTA 6 вызывает проблему с одним из наших узлов, мы пытаемся перераспределить трафик. Поэтому люди в районе Йоркшира сейчас страдают от перегрузки. Пожалуйста, потерпите,

– прокомментировал Шело.

Сбой длился недолго. Впоследствии YouFibre отправила второе письмо, в котором сообщила, что сетевая команда завершила аварийные работы. Она распределила нагрузку, возникшую вечером, по остальной части сети, и сервис вернулся к нормальному состоянию. При этом компания предоставила GTA 6 приоритет в сети, поэтому для этой задачи выделены более высокие скорости, чем для других пользователей.

Что это означает для запуска игры?

Издание считает, что этот случай является ранним сигналом того, насколько популярной будет игра. Многие прогнозируют, что она станет рекордной по продажам.