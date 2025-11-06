Rockstar Games официально перенесла выход Grand Theft Auto 6 официально перенесла выход Grand Theft Auto 6

Rockstar Games официально сообщила об очередном переносе даты выхода Grand Theft Auto 6. Самая ожидаемая игра современности, релиз которой ранее планировался на май 2026 года, теперь появится на полках магазинов лишь 19 ноября 2026 года.

Компания обнародовала эту новость незадолго до отчета о продажах своего издателя Take-Two Interactive. Официальная страница Rockstar Games теперь информирует, что игра выйдет 19 ноября 2026 года – таким образом до выхода игры геймерам остается ждать более года, информирует 24 Канал.

Что известно о новой задержке GTA 6?

Информация о переносе появилась также в официальном сообщении Rockstar Games в соцсетях, в частности в X. Разработчики подтвердили, что игра отложена с 26 мая на 19 ноября 2026 года.

В своем обращении к фанатам компания поблагодарила их за терпение и поддержку. Представители Rockstar отметили, что, хотя ожидание стало немного длиннее, они с нетерпением ждут момента, когда игроки смогут исследовать обширный штат Леонида и вернуться в современный Вайс-Сити.

Несмотря на разочарование фанатов из-за почти годовой задержки, ажиотаж вокруг игры не спадает. Последний трейлер собрал более 137 миллионов просмотров, сообщает Insider Gaming. Это свидетельствует об огромном интересе к проекту.

Ранее компания настаивала, что успеет выпустить игру в мае, однако отсутствие новых трейлеров или маркетинговых материалов после последнего ролика заставляла задуматься о возможной задержке. Хотя ожидание стало длиннее, игроки надеются, что дополнительное время позволит разработчикам довести игру до идеального состояния.