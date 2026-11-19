GTA 6 за считанные минуты после выхода побила рекорд трансляций среди новых игр. Пиковое количество зрителей на всех платформах достигло 7,6 миллиона.

Какие цифры показала игра?

По данным Insider Gaming, общий пик GTA 6 составил 7,6 миллиона зрителей. Сюда входят Twitch, Kick и YouTube. Сначала рекорд запуска был побит с пиком более 5,3 миллиона зрителей, а затем аудитория продолжила расти. Предыдущий рекорд запуска принадлежал Valorant: в момент релиза игру одновременно смотрели 1,7 миллиона человек.

Только на Twitch GTA 6 достигла пика в 3,29 миллиона зрителей. На момент публикации там игру смотрели более 2,8 миллиона человек, а трансляции вели более 12 тысяч активных каналов.

Кого обошла GTA 6 на Twitch?

По данным Stream Charts, GTA 6 стала самой популярной игровой категорией в истории Twitch. Она обогнала League of Legends с предыдущим рекордом в 3,11 миллиона зрителей и Fortnite с пиком в 3,04 миллиона.

Wccftech, опирающийся на данные Twitch Tracker, приводит несколько иные цифры предыдущих рекордов. Согласно этим данным, League of Legends достигла 3,1 миллиона зрителей 6 ноября 2022 года, а Fortnite – 2,7 миллиона 2 декабря 2023 года. Minecraft собрал 1,9 миллиона зрителей 24 января 2022 года, Counter-Strike – 1,9 миллиона 7 ноября 2021 года, а Valorant – 1,7 миллиона 7 апреля 2020 года. Dota 2 собрала 1,7 миллиона зрителей 17 октября 2021 года, Call of Duty: Warzone – 1,6 миллиона 21 апреля 2021 года, Overwatch – 1,4 миллиона 27 апреля 2022 года, Rust – 1,3 миллиона 8 января 2021 года, а Lost Ark – 1,2 миллиона 8 февраля 2022 года. Они составляют остальную часть двадцатки самых популярных игр.

Wccftech отмечает, что рекорд является неофициальным. Существуют и некатегоризированные разделы, такие как "Special Events": технически они лидируют с пиком в 3,9 миллиона зрителей.

На платформе Kick пик GTA 6 составляет 1,5 миллиона зрителей. Это второе место после Minecraft, у которого было 1,8 миллиона.

Чего ждать дальше?

Сейчас игра доступна в большинстве регионов мира, поэтому после глобального запуска цифры могут существенно вырасти. Wccftech предполагает, что это лишь первый из длинной череды рекордов GTA 6. По данным трекера продаж Sensor Tower, количество предзаказов превысило 17 миллионов копий. Предыдущая часть серии разошлась тиражом почти 235 миллионов копий за 13 лет.

Wccftech поставил игре 9,6 из 10 и назвал ее блестящей новой частью серии, которая стремится добиться успеха во всех аспектах и почти всегда этого добивается. По оценке издания, в GTA 6 трогательная и увлекательно рассказанная история, чрезвычайно детализированный мир, великолепная графика и огромное количество развлечений.

Игра также получила номинации на The Game Awards 2026. Они вызвали споры, поскольку ранее заявлялось, что претенденты должны быть коммерчески доступными. Впоследствии Джефф Кигли пояснил, что несколько рецензентов играли в GTA 6 уже несколько недель, поэтому она имеет право на номинацию.