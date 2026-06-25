Протест против цифры: несколько продавцов не хотят брать GTA 6, если в ней не будет физического диска

Долгожданный релиз Grand Theft Auto 6 сопровождается неожиданным сопротивлением со стороны игрового сообщества и торговых сетей. Решение разработчиков отказаться от традиционных дисков в физических изданиях вызвало волну возмущения среди тех, кто ценит право собственности на контент.

Почему магазины объявили бойкот Rockstar Games?

Конфликт между разработчиками и розничными сетями разгорелся после официального подтверждения того, что физические копии GTA 6 не будут содержать дисков, а только коробки с кодом для скачивания. Два известных игровых ритейлера уже публично объявили о своём решении полностью отказаться от продажи игры. Об этом сообщает издание IGN.

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Речь идет о канадской компании Video Games Plus (VGP) и независимом магазине Loot Box Gaming. Обе организации считают, что продажа пустых коробок с цифровым кодом внутри противоречит их философии поддержки физических носителей.

"Уже почти 40 лет VGP стремится поддерживать физические носители и сохранять ценность владения физическими играми",

– прокомментировал представитель канадского ритейлера Video Games Plus.

В компании подчеркнули, что это решение не является личной претензией к студии Rockstar Games или качеству самого продукта, а является частью их внутренней политики. Согласно правилам магазина, они не торгуют товарами для консолей, содержащими только код для загрузки, поскольку это нивелирует саму идею коллекционирования и реального владения игрой.

Подобной позиции придерживаются и в Loot Box Gaming. Они считают, что такой формат продажи является неуважением к потребителю, который стремится получить материальный продукт за свои деньги.

Если продукт не может уважать людей, которые платят свои с трудом заработанные деньги за его приобретение, то мы не имеем права пытаться продать его нашим клиентам,

– заявили в независимом магазине Loot Box Gaming.

Представители компании добавили, что основали свой бизнес на любви к играм как к искусству, которое необходимо сохранять в физическом виде.

Rockstar Games объясняют своё решение соображениями безопасности. Поскольку Grand Theft Auto 6 является, пожалуй, самым ожидаемым релизом в истории развлекательной индустрии, разработчики панически боятся утечек информации. Отсутствие дисков на этапе производства и логистики сводит к минимуму риски того, что игра будет украдена с завода, "выпадет из грузовика" или окажется на прилавках магазинов раньше установленного срока.

В прошлом подобные инциденты неоднократно приводили к тому, что сюжетные детали и геймплейные ролики появлялись в сети за несколько дней до официального выхода.

Игра выйдет 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Несмотря на отсутствие диска, Rockstar предлагает "физическое" издание, которое поступит в продажу на неделю раньше – 12 ноября. Это позволит игрокам заранее активировать код и загрузить огромный объем данных, чтобы начать игру сразу после релиза. Однако для многих коллекционеров такой подход выглядит как попытка продать пластиковую коробку, не имеющую реальной ценности в будущем, если цифровые серверы будут отключены.

Возможно, позже

Эксперты предполагают, что Rockstar Games может выпустить версию на дисках позже, например, в 2027 году, когда первая волна ажиотажа утихнет и риски утечек станут не такими критичными.

Пока же поклонникам физических копий приходится либо смириться с новыми реалиями рынка, либо искать способы выразить свой протест вместе с независимыми ритейлерами.