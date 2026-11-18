Рекорд Metacritic, который не удавалось побить на протяжении трех десятилетий, наконец-то повторен / Rockstar Games
Grand Theft Auto 6 только что получила 99 баллов из 100 на Metacritic. Вместе с Ocarina of Time она разделила звание самого высокооцененного проекта в истории. Рецензии на новинку Rockstar появились сегодня после того, как в 13:00 игра вышла в Новой Зеландии.
Что известно о рекордной оценке?
Рецензии на игру уже появились. На момент подсчета сайт Metacritic получил 146 оценок, которые в сумме дают 99 баллов из 100, пишет 24 Канал. Негативных отзывов нет, а самая низкая оценка – 9 из 10.
Оценка еще может немного снизиться, потому что часть рецензий до сих пор не попала в агрегатор. Впрочем, Kotaku считает , что существенно снизить ее будет сложно: многие большие издания уже поставили игре 10 из 10. IGN добавляет , что даже в случае падения на один балл она останется самой высокооцененной игрой за почти три десятилетия.
Единственная игра с такой же оценкой – оригинальная The Legend of Zelda: Ocarina of Time, вышедшая в 1997 году на N64. Недавний ремейк Ocarina of Time для Switch 2 получил лишь 96 баллов.
Агрегатор OpenCritic также показывает высокий результат. Игру рекомендуют 100 процентов критиков, а средняя оценка ведущих рецензентов – 98 из 100.
Кого GTA 6 обогнала в рейтинге?
Dexerto составил десятку самых высоко оцененных игр. После двух лидеров в ней следуют SoulCalibur и GTA 4 с 98 баллами. Далее идут Super Mario Galaxy, GTA 5 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, каждая из которых набрала 97 баллов. Новую игру Rockstar считают лучшей среди релизов 2026 года. Она опередила ремейк Ocarina of Time и ремастер The Witcher 3.
IGN напоминает, что в прошлом поколении консолей так высоко поднимались только Breath of the Wild, Super Mario Odyssey и Red Dead Redemption 2, у которых по 97 баллов.
Что пишут критики?
Сам IGN поставил игре 10 из 10 и назвал ее тщательно проработанной и созданной без компромиссов.
"Если говорить просто, Grand Theft Auto 6 – самая впечатляющая видеоигра, в которую я когда-либо играл
- Рецензент Eurogamer Крис Тапселл видит в игре отражение реального мира. Он пишет о хрупких и отчаянных людях, которые играют по нечестным правилам. Джейсон и Лусия все чаще задумываются, не обречены ли они.
- В GamesRadar+ назвали игру "самым большим пожирателем времени". Мир здесь подчиняется свободе и последствиям, а каждое действие влияет на жизнь главных героев.
- Giant Bomb в своей статье называет ее лучшей игрой Rockstar. Автор сравнивает свои впечатления с первым знакомством с Super Mario 64 и Metal Gear Solid.
- Рецензент VGC Джордан Миддлер отмечает незначительные проблемы с производительностью, которые не омрачают общего впечатления.
- Более скептично высказался Скотт Дув из Destructoid. Из-за задержек, утечек и нереальных ожиданий он подходил к игре осторожно, но считает, что она оправдала их.
- Рецензент Game Informer Мэтт Миллер говорит, что игра увлекает на часы.
Только у Rockstar есть время и деньги, чтобы сделать игру с таким вниманием к мелочам
Что еще известно об игре?
После 13 лет ожидания с момента выхода GTA 5 игра уже получила номинации на The Game Awards, в частности в категориях "Лучшая игра года" и "Лучший сюжет". На прохождение сюжета уйдет примерно 80 часов, поэтому подробных рецензий стоит ждать не сразу. Кроме того, IGN предупреждает, что на PS5 перед запуском необходимо установить последнее обновление прошивки.
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