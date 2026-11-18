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Що відомо про рекордну оцінку?

Рецензії на гру вже відкрилися. На момент підрахунку сайт Metacritic отримав 146 оцінок, які разом дають 99 балів зі 100, пише 24 Канал. Негативних відгуків немає, а найнижча оцінка – 9 з 10.

Оцінка ще може трохи просісти, бо частина рецензій досі не потрапила в агрегатор. Втім, Kotaku вважає, що знизити її суттєво буде важко: багато великих видань уже поставили грі 10 з 10. IGN додає, що навіть у разі падіння на один бал вона залишиться найкраще оціненою грою за майже три десятиліття.

Єдина гра з такою самою оцінкою – оригінальна The Legend of Zelda: Ocarina of Time, яка вийшла 1997 року на N64. Нещодавній ремейк Ocarina of Time для Switch 2 отримав лише 96 балів.

Агрегатор OpenCritic теж показує високий результат. Гру радять 100 відсотків критиків, а середня оцінка провідних рецензентів – 98 зі 100.

Кого GTA 6 випередила в рейтингу?

Dexerto склав десятку найкраще оцінених ігор. Після двох лідерів у ній стоять SoulCalibur і GTA 4 з 98 балами. Далі йдуть Super Mario Galaxy, GTA 5 і The Legend of Zelda: Breath of the Wild, кожна з яких має 97. Нову гру Rockstar вважають найкращою серед релізів 2026 року. Вона випередила ремейк Ocarina of Time та ремастер The Witcher 3.

IGN нагадує, що в минулому поколінні консолей так високо підіймалися лише Breath of the Wild, Super Mario Odyssey і Red Dead Redemption 2, які мають по 97 балів.

Що пишуть критики?

Сам IGN поставив грі 10 з 10 і назвав її детально пропрацьованою та створеною без компромісів.

Якщо сказати просто, Grand Theft Auto 6 – найбільш вражаюча відеогра, в яку я будь-коли грав– прокоментував рецензент IGN Люк Рейлі.

Рецензент Eurogamer Кріс Тапселл бачить у грі відображення зовнішнього світу. Він пише про крихких і відчайдушних людей, які грають за нечесними правилами. Джейсон і Лусія дедалі частіше замислюються, чи не приречені вони.

У GamesRadar+ назвали гру "найбільшим часовим вампіром". Світ тут керується свободою та наслідками, а кожна дія впливає на життя головних героїв.

Giant Bomb у своїй статті називає її найкращою грою Rockstar. Автор порівнює свої враження з першим знайомством із Super Mario 64 та Metal Gear Solid.

Рецензент VGC Джордан Міддлер говорить про незначні проблеми з продуктивністю, які не затьмарюють загального враження.

Скептичніше почав і Скотт Дув із Destructoid. Через затримки, витоки й нереальні очікування він підходив до гри обережно, але вважає, що вона виправдала їх.

Рецензент Game Informer Метт Міллер каже, що гра затягує на години.

Лише Rockstar має час і гроші, щоб зробити гру з такою увагою до дрібниць– заявив рецензент GameSpot Тамур Гусейн.

Що ще відомо про гру?

Після 13 років очікування з виходу GTA 5 гра вже отримала номінації на The Game Awards, зокрема за найкращу гру року та найкращий сюжет. На проходження сюжету потрібно приблизно 80 годин, тож детальних рецензій варто чекати не одразу. Крім того, IGN попереджає, що на PS5 перед запуском потрібно встановити останнє оновлення прошивки.