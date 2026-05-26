Геймеры раскрыли новую механику полиции в GTA 6

Внимательные геймеры заметили интересное обновление в GTA Online, которое потенциально может свидетельствовать о появлении новой механики работы полиции в GTA 6.

Геймеры считают, что Rockstar Games случайно засветила одну из новых механик будущей игры прямо в Grand Theft Auto Online, информирует 24 Канал.

Как будет работать полиция в GTA 6?

Поклонники Rockstar уверены, что разработчики случайно выдали нововведения из долгожданной игры.

Все началось после сообщения пользователя Reddit под ником Ok-Oil-8903. Во время тюнинга автомобиля Coquette D10 в GTA Online он заметил странный текст, который ранее не видел в игре.

В меню кастомизации авто появилось описание VIN-кода автомобиля – "уникальный номер транспортного средства, который используется для его идентификации".

Игроки быстро обратили внимание, что в нынешней версии GTA Online такая механика вообще не используется и предположили, что она попала в игру случайно, как фрагмент кода из тестовой сборки GTA 6.

Учитывая это, некоторые фанаты Rockstar уверены, что в GTA 6 игрокам придется не просто убегать от копов, но и "очищать" статус угнанных авто меняя номерной знак или скрывая VIN-код.

В сети даже сравнили эту систему с игрой Mafia II, где полиция может узнать угнанный транспорт даже через некоторое время.

Rockstar естественно пока воздерживаются от комментариев, как и в случае с обновлением YouTube-канала студии.