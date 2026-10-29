GTA 6 позволит вам бросаться экскрементами в персонажей игры

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Как GTA 6 оказалась в "Южном парке"

Эпизод вышел в эфир в США в среду и называется "Guinea Pig on a Stick". Стэн, Картман и Кайл пытаются вернуть местную говядину в школьные столовые, ведь она вдруг стала очень ценной и востребованной, пишет Video Games Chronicle.

Ближе к концу серии владелица заведения, которое готовит стейки и скупает для этого всю говядину, ведет ребят в переговорную комнату. Там она говорит, что дело вовсе не в мясе. Похоже, героиня намекает на промежуточные выборы в США.

Люди заботятся не о коровах, а об этой стране. Ноябрь приближается, и все паникуют, потому что нам нужно выбрать того, кто будет руководить, когда мы столкнемся с тем, к чему не готовы– прокомментировала героиня мультсериала.

Далее она предлагает ребятам увидеть правду. Женщина включает телевизор и предупреждает, что многие добрые американцы погибли, чтобы контрабандой передать эту запись. На экране появляется фрагмент из Grand Theft Auto 6. Вероятно, его предоставила студия Rockstar сериалу "Южный парк".

В этом фрагменте главный герой Джейсон оказывается на пляже и видит, как владелец собаки позволяет животному испражниться на песке, а затем убирает экскременты в пакет. Джейсон бросает в мужчину какой-то предмет, и между ними начинается драка. Во время стычки герой подхватывает пакет с экскрементами и бьет им мужчину по голове.

Владелица стейк-хауса при этом хвалит игру. Она отмечает, что графика действительно на новом уровне, а мир проработан до мелочей.

Вы можете бросать в человека предметы с собачьим пометом, а если он решит ответить, можно поднять пакет и буквально атаковать его этим пометом. Именно это ждет нас в ноябре– заявила героиня сериала.

Видеоигры уже не раз появлялись в сериале. Ранее отдельные эпизоды были посвящены World of Warcraft и Guitar Hero.

Игры Rockstar тоже попадали в сюжет. Когда вышла Red Dead Redemption 2, о ней упомянули в серии "Time to Get Cereal". Там сержант Йейтс возмущается, что ему приходится расследовать сообщение об искалеченном школьнике, потому что это мешает ему играть в RDR 2.