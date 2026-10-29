GTA 6 дозволить вам кидатися лайном у персонажів гри

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Як GTA 6 потрапила в South Park

Епізод вийшов в ефір у США в середу і називається "Guinea Pig on a Stick". Стен, Картман і Кайл намагаються повернути місцеву яловичину до шкільних їдалень, адже вона раптом стала дуже цінною та бажаною, пише Video Games Chronicle.

Ближче до кінця серії власниця закладу, який готує стейки та скуповує для цього всю яловичину, веде хлопців до переговорної кімнати. Там вона каже, що справа зовсім не в м'ясі. Схоже, героїня натякає на проміжні вибори в США.

Люди дбають не про корів, а про цю країну. Листопад наближається, і всі панікують, бо нам треба обрати того, хто керуватиме, коли ми зіткнемося з тим, до чого не готові– прокоментувала персонажка мультсеріалу.

Далі вона пропонує хлопцям побачити правду. Жінка вмикає телевізор і попереджає, що багато добрих американців загинули, аби контрабандою передати цей запис. На екрані з'являється фрагмент Grand Theft Auto 6. Імовірно, його надала South Park студія Rockstar.

У фрагменті головний герой Джейсон опиняється на пляжі й бачить, як власник собаки дозволяє тварині випорожнитися на піску, а потім прибирає послід у пакет. Джейсон кидає в чоловіка якийсь предмет, і між ними починається бійка. Під час сутички герой підхоплює пакет із послідом і б'є ним чоловіка по голові.

Власниця стейкгауса при цьому нахвалює гру. Вона наголошує, що графіка справді на новому рівні, а світ опрацьований до дрібниць.

Ви можете кидати предмети в людину з собачим послідом, а якщо вона вирішить дати відповідь, можна підняти пакет і буквально атакувати її цим послідом. Саме це чекає на нас у листопаді– заявила героїня серії.

Відеоігри вже не раз з'являлися в серіалі. Раніше окремі епізоди присвячували World of Warcraft і Guitar Hero.

Ігри Rockstar теж потрапляли в сюжет. Коли вийшла Red Dead Redemption 2, її згадали в серії "Time to Get Cereal". Там сержант Єйтс обурюється, що мусить розслідувати повідомлення про скаліченого школяра, бо це заважає йому грати в RDR 2.