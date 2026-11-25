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Что показало сравнение

Rockstar еще до релиза сообщила, что GTA 6 "нацелена" на 30 кадров в секунду на всех платформах, от Xbox Series S до PS5 Pro. Однако специалисты Digital Foundry зафиксировали, что на практике частота кадров местами проседает, и больше всего это касается базовой PS5. По визуальному качеству Series X почти не отличается от консоли Sony, пишет IGN.

На PS5 частота кадров падает значительно чаще, чем на Series X, и это усугубляется тем, что консоль Xbox еще и поддерживает 120 герц VRR, что сглаживает мелкие просадки. В итоге Series X находится в заметно лучшем положении– прокомментировала команда Digital Foundry.

Почему PS5 проигрывает

Единственное заметное визуальное различие между двумя консолями – чуть больше марева от жары на Xbox, но аналитики считают это несущественным. Зато базовая PS5 чаще падает до 20 кадров в секунду в многолюдных локациях, сообщает Insider Gaming. Digital Foundry предполагает, что причина в более слабом графическом процессоре и более низких тактовых частотах центрального процессора консоли Sony.

Еще один фактор – VRR. Ни одна из версий PS5 не поддерживает 120 герц в этой игре, поэтому на Xbox просадку до верхних 20 кадров в секунду заметить сложнее.

Я считаю, что консоль Microsoft выглядит заметно лучше PS5 в этой игре, что немного удивляет– заявили в Digital Foundry.

Кто занимает первое место в рейтинге

Лучше всего GTA 6 работает на PS5 Pro: там частота кадров держится ближе всего к 30, а провалы короче. Далее следуют Xbox Series X, базовая PS5 и Xbox Series S. Последняя показывает худшие результаты по количеству провалов, а еще на ней возникает ошибка, из-за которой звук время от времени полностью пропадает. В то же время аналитики назвали качество изображения на Series S "в целом приличным". Консоль использует технологию AMD FSR 4.1 и увеличивает разрешение изображения с 720p до 1080p.

Точные данные о продажах базовой PS5 и PS5 Pro неизвестны, но игроков на базовой версии значительно больше. Таким образом, многие миллионы людей играют в худшую версию, чем владельцы Series X или PS5 Pro.

Digital Foundry надеется, что Rockstar выпустит обновление, которое стабилизирует частоту кадров на базовых консолях и, возможно, добавит поддержку 120 Гц VRR на устройствах PlayStation.