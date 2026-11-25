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Що показало порівняння

Rockstar ще до релізу повідомила, що GTA 6 "цілиться" в 30 кадрів на секунду на всіх платформах, від Xbox Series S до PS5 Pro. Проте фахівці Digital Foundry зафіксували, що на практиці частота кадрів місцями просідає, і найбільше це стосується базової PS5. За візуальною якістю Series X майже не відрізняється від консолі Sony, пише IGN.

На PS5 частота кадрів падає значно частіше, ніж на Series X, і це посилюється тим, що консоль Xbox ще й користується підтримкою 120 герців VRR, яка згладжує дрібні просідання. Зрештою, Series X у помітно кращому становищі– прокоментувала команда Digital Foundry.

Чому PS5 програє

Єдина помітна візуальна різниця між двома консолями – трохи більше марева від спеки на Xbox, але аналітики вважають це несуттєвим. Натомість базова PS5 частіше падає до 20 кадрів на секунду у людних локаціях, повідомляє Insider Gaming. Digital Foundry припускає, що причина в слабшому графічному процесорі та нижчих тактових частотах центрального процесора консолі Sony.

Ще один чинник – VRR. Жодна з PS5 не підтримує 120 герців у цій грі, тому на Xbox просідання до верхніх 20 кадрів на секунду помітити складніше.

Я вважаю, що машина Microsoft помітно краще виглядає за PS5 у цій грі, що трохи дивує– заявили в Digital Foundry.

Хто в рейтингу перший

Найкраще GTA 6 працює на PS5 Pro: там частота кадрів тримається найближче до 30, а просідання коротші. Далі йдуть Xbox Series X, базова PS5 і Xbox Series S. Остання показує найгірші результати за кількістю просідань, а ще на ній трапляється помилка, через яку звук час від часу зникає повністю. Водночас аналітики назвали якість картинки на Series S "загалом пристойною". Консоль використовує технологію AMD FSR 4.1 і збільшує зображення з 720p до 1080p.

Точні продажі базової PS5 і PS5 Pro невідомі, але гравців на базовій версії значно більше. Тож багато мільйонів людей грають у гіршу версію, ніж власники Series X чи PS5 Pro.

Digital Foundry сподівається, що Rockstar випустить оновлення, яке стабілізує частоту кадрів на базових консолях і, можливо, додасть підтримку 120 герців VRR на пристроях PlayStation.