Из-за безумного уровня ожидания GTA 6 буквально все действия Rockstar и их материнской компании Take-Two находятся под пристальным вниманием поклонников виртуальных развлечений.

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Не прошли мимо наблюдения и несколько интересных патентов, которые разработчики зарегистрировали совсем недавно.

Как заметил пользователь Reddit под ником NoDevelopment894, Take-Two зарегистрировала новые технологии искусственного интеллекта, которые могут радикально изменить игровой процесс GTA 6.

В частности, патент содержит объяснение технологии которая может "процедурно генерировать интерьер", что будет меняться в зависимости от типа здания, в которое попадает игрок.

К тому же приведено несколько примеров, где показано, как кухонные стенки, шкафы, диваны и спальни могут отличаться, каждый раз создавая новую планировку с собственным расположением мебели и цветовой палитрой.

Однако это еще не все: NPC в GTA 6 также могут получить огромный прирост интеллекта. Предполагается, что благодаря технологии ИИ персонажи будут иметь собственные уникальные реакции на события в мире и будут вести себя гораздо реалистичнее.

Например, утверждается, что NPC смогут доставать свои телефоны и записывать различные дикие ситуации, которых точно будет достаточно в будущей новинке.

Геймеры в целом остались поражены этой новостью и тем, что это может значить для их собственного игрового опыта в GTA 6.