Через шалений рівень очікування GTA 6 буквально усі дії Rockstar та їх материнської компанії Take-Two знаходяться під пильною увагою шанувальників віртуальних розваг.

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Не пройшли повз нагляд і кілька цікавих патентів, які розробники зареєстрували зовсім нещодавно.

Як помітив користувач Reddit під ніком NoDevelopment894, Take-Two зареєструвала нові технології штучного інтелекту, які можуть радикально змінити ігровий процес GTA 6.

Зокрема, патент містить пояснення технології яка може "процедурно генерувати інтер'єр", що буде змінюватися залежно від типу будівлі, в яку потрапляє гравець.

До того ж наведено кілька прикладів, де показано, як кухонні стінки, шафи, дивани та спальні можуть відрізнятися, кожного разу створюючи нове планування з власним розташуванням меблів і колірною палітрою.

Однак це ще не все: NPC у GTA 6 також можуть отримати величезний приріст інтелекту. Припускається, що завдяки технології ШІ персонажі матимуть власні унікальні реакції на події у світі та поводитимуться набагато реалістичніше.

Наприклад, стверджується, що NPC зможуть діставати свої телефони та записувати різні дикі ситуації, яких точно буде вдосталь у майбутній новинці.

Геймери в цілому залишилися вражені цією новиною та тим, що це може означати для їхнього власного ігрового досвіду в GTA 6.