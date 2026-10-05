Свежие кадры из GTA 6 неожиданно появились в известном модном журнале

Разработчики GTA 6 решили удивить сообщество и выбрали неожиданную площадку для демонстрации новых кадров из игры. Свежие скриншоты и подробности появились на страницах глянцевого журнала.

Команда Rockstar Games представила новый официальный анонс игры в специальном материале в 27-м выпуске журнала LOVE, который появится в газетных киосках 5 октября, сообщает LOVE в инстаграме.

Новый взгляд на героев

В издании опубликовали эксклюзивные кадры, на которых персонажи Джейсон и Люсия отдыхают в бильярдной, проводят время в дайнере, а также кадры с ночной жизнью Вайс-Сити и синим автомобилем, мчащимся по улицам игровой вселенной.

Кадры из GTA 6 / Фото Rockstar

В анонсе подчеркнули, что впервые за 28-летнюю историю серии Grand Theft Auto игроки получат полноценную главную героиню с собственным голосом, предысторией и ведущими диалогами – Люсию Каминос.

Она стремится к лучшей жизни и готова преодолевать любые препятствия, что контрастирует с ее партнером Джейсоном Дювалем, на решения которого постоянно оказывают решающее влияние внешние обстоятельства.

Кадры из GTA 6 / Фото Rockstar

Сценаристы стремились сделать обоих персонажей уязвимыми, но в то же время сильными и несовершенными, чтобы создать по-настоящему аутентичную команду. Разработчики стремились воссоздать криминальный дуэт в стиле Бонни и Клайда в штате, где колоссальное богатство соседствует с безграничными амбициями.

Авторы игры также подчеркнули, что уделили огромное внимание детализации игрового мира Леониды. Однако они не стремились полностью воссоздать реальность.

Если вы тратите столько усилий на создание версии современного мира, она должна быть безумнее, ярче и насыщеннее,

– прокомментировал старший вице-президент по нарративу Rockstar Games Руперт Хамфрис.

Он подчеркнул, что без этого преувеличения игра потеряла бы смысл, ведь люди могли бы просто выйти на реальную улицу. Это подтверждает информация из оценки возрастного рейтинга игры, которая показала, что GTA 6 будет намного жестче, чем предыдущие части.

Релиз самой ожидаемой игры десятилетия состоится уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S.