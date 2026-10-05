Команда Rockstar Games зробила новий офіційний анонс гри через спеціальний матеріал у 27-му випуску журналу LOVE, який з'явиться на газетних лотках 5 жовтня, інформує LOVE у Instagram.

Новий погляд на героїв

У виданні оприлюднили ексклюзивні кадри, де персонажі Джейсон і Люсія відпочивають у більярді, проводять час у дайнері, а також кадри з нічним життям Вайс-Сіті та синім авто, яке їде вулицями ігрового всесвіту.

Кадри GTA 6 / Фото Rockstar

У анонсі наголосили, що вперше за 28-річну історію серії Grand Theft Auto гравці отримають повноцінну головну героїню із власним голосом, передісторією та провідними діалогами – Люсію Камінос.

Вона прагне кращого життя й готова долати будь-які перешкоди, що контрастує з її партнером Джейсоном Дювалем, на рішення якого вирішальний вплив постійно мають зовнішні обставини.

Кадри GTA 6 / Фото Rockstar

Сценаристи прагнули зробити обох персонажів вразливими, але водночас сильними і недосконалими, аби створити справді автентичну команду. Розробники прагнули відтворити кримінальний дует у стилі Бонні та Клайда у штаті, де колосальне багатство зустрічається з безмежними амбіціями.

Автори гри також наголосили, що приділили величезну увагу деталізації ігрового світу Леоніди. Одначе, не прагнули повністю відтворити реальність.

Якщо ви витрачаєте стільки зусиль на створення версії сучасного світу, вона має бути божевільнішою, яскравішою та насиченішою,

– прокоментував старший віцепрезидент із наративу Rockstar Games Руперт Гамфріс.

Він підкреслив, що без цього перебільшення гра втратила б сенс, адже люди могли б просто вийти на реальну вулицю. Це підтверджує інформація з оцінки вікового рейтингу гри, яка показала що GTA 6 буде куди жорсткішою за попередниць.

Реліз найочікуванішої гри десятиліття відбудеться вже 19 листопада на PS5 та Xbox Series X|S.