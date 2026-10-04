Організації оцінки контенту з різних країн оприлюднили подробиці, які свідчать про те, що нова частина культової франшизи стане найжорсткішою та найвідвертішою в історії серії, інформує gamesradar+.

Розчленування, кокаїн та сцени сексу

Офіційні рейтингові комісії США, Великої Британії та Австралії надали новій грі від Rockstar Games найсуворіші вікові обмеження, що цілком відповідає традиціям франшизи.

Проте детальні описи від європейського бюро PEGI та австралійської комісії здивували навіть досвідчених фанатів.

Жорстокість у грі є кривавою та має високий ступінь реалізму, а окремі види зброї можуть завдавати величезних ушкоджень, таких як деталізоване відтинання голови чи розчленування,

– вказують PEGI.

Окрім безпрецедентного рівня насилля, розробники суттєво розширили інтерактивність у сфері заборонених речовин та дорослих розваг.

Якщо в попередніх частинах вживання наркотиків відбувалося переважно під час постановочних сцен або за чітким сценарієм, то тепер гравці отримали повну свободу дій. Повідомляється, що вживання наркотиків є частим і помітним, а гравець може використовувати їх безпосередньо зі свого інвентарю.

Австралійські та новозеландські цифрові магазини у своїх описах вікового рейтингу Restricted 18+ окремо виділили наявність "повноцінних сцен сексу".

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У попередній частині, GTA 5, цензори обмежувалися лише загальними формулюваннями про відвертий контент, попри наявність провокаційних епізодів із персонажами.

Схоже, що наявність сюжетного дуету головних героїв, Люсії та Джейсона, яка передбачає романтичну лінію, змусила Rockstar піти на значно відвертішу подачу. Слід зазначити, що такий рівень розкутості контрастує з чіткими вимогами до модифікацій, які студія оприлюднила нещодавно.

Цікаво, що невдовзі після того як деталі набули поширення в пресі, деякі рейтингові організації видалили свої оцінки, як от PEGI.

Як це буде реалізовано, геймери зможуть поглянути на власні очі вже 19 листопада 2026 року.