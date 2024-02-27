В GTA 6 геймеров ждет возвращение любимой активности, которой не было в играх серии 10 лет

Геймеры проанализировали утечки информации о Grand Theft Auto 6 и уверены, что в будущей новинке их ожидает усовершенствованная версия одной из самых популярных мини-игр из GTA: San Andreas.

Хотя после выхода первого трейлера GTA 6 разработчики обещали радовать игровое сообщество новостями об игре чаще, пока этого не произошло.

Достойно внимания PIN-UP Ukraine направила более 3,4 миллиарда гривен в бюджет за 2023 год

Молчание Rockstar и Take-Two побудило геймеров вернуться к старым утечкам информации и одна из найденных там деталей весьма заинтриговала поклонников культовой серии.

Первым этой информацией поделился пользователь Reddit под ником Well_Look_Whos_Back, предположения которого уже неоднократно подтверждались до этого. Скорее всего, именно по этой причине аккаунт геймера на платформе даже был удален, но интернет помнит все.

Итак, Well_Look_Whos_Back заявил, что GTA 6 будет включать давно забытую активность, а именно возможность сыграть в баскетбол.

Поклонники франшизы в курсе, что в GTA всегда было немало способов развлечься, а в пятой части и вообще можно было полноценно поиграть в гольф или теннис.

Теннис в GTA 5 – смотреть видео

Однако, еще в GTA: San Andreas существовала мини-игра, которая позволяла бросать мяч в кольцо.

Баскетбол в San Andreas / Фото Rockstar

С тех пор многие фанаты серии ожидали появления полноценного мини-баскетбола в игре и были очень разочарованы, когда этого не произошло в GTA 5.

Новая информация же утверждает, что разработчики исправятся в шестой части, где игрокам предложат возможность сыграть 3 на 3 на одной из баскетбольных площадок солнечного Вайс-Сити.

Эта новость вызвала в соцсетях огромный ажиотаж, поэтому даже если баскетбола не было в планах Rockstar им явно стоит задуматься над его возвращением, а возможно и других популярных активностей вроде боулинга.