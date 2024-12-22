Очередная сумасбродная теория геймеров о GTA 6 сведет вас с ума

Поклонники творчества студии Rockstar уверены, что нашли точную дату выхода следующего трейлера GTA 6 и их логика и доказательства удивят любого.

Последняя теория геймеров относительно долгожданной Grand Theft Auto 6 утверждает, что долгожданный трейлер выйдет совсем скоро, информирует 24 Канал со ссылкой на GameRant.

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Когда же ждать следующий трейлер

Миллионы поклонников виртуальных развлечений продолжают ожидать новости о GTA 6, а Rockstar продолжает обновлять собственный рекорд молчания.

Эта ситуация подтолкнула сообщество к созданию новых теорий заговора. В последней из них все вращается вокруг числа 27.

Все началось с того, что Rockstar недавно распространила изображение автомобиля с номерным знаком: "6DW31980".

Изображение, что разожгло теорию / Фото Rockstar

Если последовательно сложить все цифры из строки, их сумма – 27, тогда как "D" и "W" являются 4 и 23 буквами в английском алфавите соответственно, а сумма этих чисел также равна 27.

Кроме того, аккаунт Rockstar в Instagram имеет 27 публикаций, а первый трейлер GTA 6 на 27 секунде видео показывает машину с номером 27 на ней.

Все это заставило фанатов предположить, что второй трейлер GTA 6 появится уже в пятницу 27 декабря.

Вполне возможно, что все эти случаи просто безумное стечение обстоятельств. Однако учитывая репутацию Rockstar, которые любят играть в загадки со своими фанатами, вполне может быть, что в указанный день нас действительно ожидает следующий ролик, посвященный Grand Theft Auto 6.