GTA Kremenchuk – — в сети стало вирусным забавное видео
В социальной сети X стало вирусным видео, в котором показали, что произошло бы, если бы главный герой GTA San Andreas посетил украинский город Кременчуг.
Кто-то из украинских фанатов Grand Theft Auto воспользовался инструментами искусственного интеллекта, чтобы вообразить путешествие Карла Джонсона в Кременчуг, сообщает "24 Канал".
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Как бы CJ чувствовал себя в Кременчуге?
Ожидание GTA 6 заставляет людей делать странные вещи. Пока одни анализируют обложки, выискивая там намеки на сюжетные повороты, другие идут дальше и создают собственные версии игры с помощью ИИ.
Точнее, не самой игры, а лишь того, как она могла бы выглядеть в формате видео, одно из которых стало вирусным в соцсети X.
В нём главный герой культовой GTA: San Andreas Карл Джонсон, или, как его называют в народе, СиДжей, побывал в гостях у славного города Кременчуга.
Там он прокатился на маршрутном такси, немного порыбачил и даже привел себя в форму в зале "Олимпик".
GTA Kremenchuk: смотрите видео
В целом видео понравилось практически всем, лишь несколько "юзеров" были расстроены отсутствием определенных знаковых мест.
GTA Кременчуг и без Раковки?,
– пошутил пользователь X @kermzy2.
Кто знает, возможно, мы увидим вторую часть этого видео гораздо раньше, чем третий трейлер GTA 6.