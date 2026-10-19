Американский разработчик Чарли Чепмен запустил работу над виртуальным симулятором Земли, который он сам иронично описывает как "дитя" союза GTA и первой версии Apple Maps, сообщает Dexerto.

Масштабная "песочница": от небоскребов до процедурных интерьеров

Энтузиаст создал движок на языке C++, который в реальном времени загружает картографические данные из открытых источников OpenMapTiles, преобразуя географические координаты в трехмерный игровой мир. В игре уже работает глобальная система погоды с ураганами и дождями, а каждое здание имеет процедурно сгенерированный интерьер.

Рендеринг осуществляется через Metal и Vulkan. Благодаря этому виртуальная Земля запускается практически на всех устройствах Apple.

Главным помощником в разработке стала модель искусственного интеллекта Claude Opus 5,5 от компании Anthropic и три компьютера Mac, которые заменили членов команды.

Все это выглядит немного безумно. Вечером перед сном я просматриваю все результаты, которые Claude сделал за день, тестирую их и составляю планы для трех моих компьютеров Mac на следующий день,

– прокомментировал разработчик.

Разработка длится чуть больше трех недель, однако проект уже впечатляет своим размахом. В виртуальном мире можно кататься на скейтборде в специальных парках, спускаться на сноуборде с горных курортов или испытывать различный транспорт.

Демонстрация прогресса: смотрите видео

Последним экспериментом автора стало добавление к спортивному автомобилю турбореактивных двигателей от лунного модуля. Несмотря на отсутствие полноценных игровых квестов или сюжета, "песочница" уже предлагает работающий фоторежим и первые наработки звукового сопровождения.

Пока что разработчик не называет точной даты выхода полноценной игры или публичной бета-версии. Несмотря на это, он открыл форму регистрации для всех желающих принять участие в будущем тестировании.