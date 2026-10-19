Американський розробник Чарлі Чепмен запустив роботу над віртуальним симулятором Землі, який сам іронічно описує як дитя від союзу GTA та першої версії Apple Maps, інформує Dexerto.

Масштабна пісочниця: від хмарочосів до процедурних інтер'єрів

Ентузіаст створив рушій мовою C++, який у реальному часі завантажує картографічні дані з відкритих джерел OpenMapTiles, перетворюючи географічні координати на тривимірний ігровий світ. У грі вже працює глобальна система погоди з ураганами та дощами, а кожна споруда має процедурно згенерований інтер'єр.

Рендериться усе через Metal та Vulkan. Завдяки цьому віртуальна Земля запускається практично на всіх пристроях Apple.

Головним помічником у розробці стала модель штучного інтелекту Claude Opus 5,5 від компанії Anthropic та три комп'ютери Mac, які замінили членів команди.

Усе це виглядає трохи божевільно. Ввечері перед сном я переглядаю всі результати, які Claude зробив за день, тестую їх та формую плани для трьох моїх комп'ютерів Mac наступного дня,

– прокоментував розробник.

Розробка триває трохи більше ніж три тижні, проте проєкт уже вражає розмахом. У віртуальному світі можна кататися на скейтборді у спеціальних парках, спускатися на сноуборді з гірських курортів або випробовувати різноманітний транспорт.

Демонстрація прогресу: дивіться відео

Останнім експериментом автора стало додавання до спортивного автомобіля турбореактивних двигунів від місячного модуля. Попри відсутність повноцінних ігрових квестів чи сюжету, пісочниця вже пропонує робочий фоторежим та перші напрацювання звукового супроводу.

Поки що розробник не називає точної дати виходу повноцінної гри чи публічної бета-версії. Попри це, він відкрив форму реєстрації для всіх охочих долучитися до майбутнього тестування.