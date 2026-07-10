Для GTA Online готовят первое большое обновление за 6 лет

Rockstar Games официально анонсировала масштабное обновление для GTA Online под названием "The Kortz Center Heist". Это первое полноценное ограбление за последние шесть лет, которое обещает стать финальным громким аккордом для игры перед выходом следующей части франшизы.

Возвращение к классическим ограблениям

Релиз долгожданного контента состоится во вторник, 14 июля 2026 года, на всех доступных игровых платформах. Об этом пишет издание GamesRadar. Несмотря на то, что недавний рейд на ферму Cluckin' Bell имел схожие механики, разработчики официально классифицируют его лишь как контактную миссию. Таким образом, The Kortz Center Heist становится первым настоящим ограблением с момента выхода обновления Cayo Perico в 2020 году.

Сюжетная линия познакомит игроков с загадочным мистером Фабером и его главным помощником Рафом Де Анджелисом. Команде предстоит проникнуть в престижный художественный музей, чтобы похитить его самые ценные экспонаты. Пройти миссию можно будет как в одиночку, так и в команде до четырех человек.

Это ограбление станет настоящей эволюцией для GTA Online,

– прокомментировал журналист издания GamesRadar Джордан Герблик.

Искусство, кастомизация и подготовка

Для успешного выполнения задания разработчики добавили новую недвижимость – арт-студию, которую можно обустроить прямо в собственном особняке. Это место будет служить штабом для планирования дела и частной галереей. Игроки смогут приглашать туда друзей, чтобы продемонстрировать все похищенные шедевры.

Процесс ограбления потребует тщательной разведки: игрокам придется фотографировать экспонаты, чтобы понять, как вынести их без лишнего шума. Rockstar подчеркивает важность сокрытия следов, устранения свидетелей и удаления записей с камер наблюдения для получения максимальной прибыли.

Игроки смогут проходить миссию неоднократно, ведь каждую неделю в музее будут появляться три новые картины для похищения,

– добавил Джордан Герблик.

Бонусы и будущее проекта

Вместе с обновлением в игре появятся новые транспортные средства и усовершенствования. В частности, подписчики сервиса GTA+ получат суперкар Grotti Veleno GT бесплатно уже в день релиза, тогда как для остальных игроков он станет доступен для покупки только через неделю.

Это обновление выглядит как стратегический шаг Rockstar для поддержания интереса к текущей версии онлайн-мира. Поскольку будущая GTA 6 на старте будет сосредоточена на сюжетном режиме, поддержка GTA 5 Online остается приоритетом для компании на ближайшие годы.