Специально для него разработчики планируют провести закрытый показ, чтобы он смог воплотить свою мечту до выхода проекта осенью 2026 года, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Как именно разработчики планируют помочь игроку?

Историю о поступке Rockstar обнародовал технический дизайнер Ubisoft Toronto Энтони Армстронг. Он рассказал о своем родственнике, преданного сторонника серии, который ведет длительную борьбу с раком. Недавно медики сообщили, что пациенту осталось жить меньше года.

Поскольку выход GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, существовал большой риск, что человек не доживет до этой даты, ведь ожидание игры растянулось на долгие 13 лет.

Армстронг обратился к Rockstar Games с призывом устроить эксклюзивный плейтест для умирающего родственника. На эту инициативу отреагировал лично генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник, который пообещал связать Армстронга с командой разработчиков.

Позже дизайнер написал в LinkedIn, что они уже пообщались и имеют отличные новости, хотя не могут разглашать деталей. Впоследствии это сообщение было удалено.

Впоследствии на Reddit появилась публикация со скриншотами поста, но и она была удалена модератором, а саму ветку заблокировали.

Rockstar уже делала такое

Это не первый подобный случай в истории студии: в 2018 году Rockstar предоставила аналогичную возможность попробовать Red Dead Redemption 2 другому фанату в терминальной стадии болезни, как рассказывало издание Game Rant.

Стоит отметить, что сама GTA VI все еще находится на этапе разработки. По данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, Rockstar до сих пор не утвердила весь контент, который войдет в финальную версию. Об этом он рассказал в подкасте The Ringer.

От успеха этого проекта, стоимость которого может достичь 80 долларов, фактически зависит судьба всего акционерного капитала компании Take-Two.