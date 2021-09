Губка Боб, Котопес и Леонардо: в сети появился первый геймплей Nickelodeon All-Star Brawl

Разработчики игры Nickelodeon All-Star Brawl продолжают делиться информацией об этом проекте. На этот раз они впервые показали полноценный геймплей новой видеоигры.

Несколько месяцев назад студии Ludosity и Fair Play Labs представили свой новый шутер с названием Nickelodeon All-Star Brawl. Тогда разработчики показали первый трейлер и поделились общей информацией о своем новом проекте. А в этот раз они впервые показали полноценный игровой процесс.

Сразу же стоит напомнить, что Nickelodeon All-Star Brawl – это файтинг, в котором нужно будет играть за различных персонажей из популярных мультсериалов. Разработчики отметили, что в игре будет немало известных героев, но всех они пока не назвали. Также известно, что соревноваться надо будет на тематических аренах, которые созданы по мотивам локаций из этих мультсериалов.

На новых геймплейных роликах можно увидеть сразу три интересных поединка. Первые два проходят в формате один на один, а другой – с участием сразу четырех бойцов. Можно заметить, что в этом файтинге не будет шкалы здоровья, а вместо нее разработчики решили использовать систему жизней. Дело в том, что главная цель в Nickelodeon All-Star Brawl – сбросить своего оппонента с платформы. То есть побеждает тот геймер, который сможет сбросить всех своих врагов (оставит их без жизней).

Можно заметить, что у каждого героя есть специальная процентная шкала, которая указывает на то, насколько далеко должен отлететь оппонент после следующего удара. Разработчики отметили, что все герои смогут использовать не только обычные атаки, но и дальние. Также известно, что у каждого персонажа будет свой особый фирменный прием. Из интересного еще стоит отметить, что в видеоигре должна появиться и система насмешек.

Релиз игры Nickelodeon All-Star Brawl должен состояться уже этой осенью на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Точной даты разработчики пока не называли, хотя в сети уже появлялась информация о том, что игра выйдет 5 октября.

Котопес vs Люси: видео

Эйприл О'Нил vs Найджел Торнберри: видео

Губка Боб vs Патрик vs Эйприл О'Нил vs Леонардо: видео