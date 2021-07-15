Известный телеканал Nickelodeon порадовал всех поклонников своих мультсериалов достаточно неожиданным анонсом. Его представители решили отправить известных персонажей на виртуальные поля боя, а помогут им в этом разработчики из студий Ludosity и Fair Play Labs.

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Nickelodeon All-Star Brawl – это файтинг, который геймплейно и визуально похож на игры из популярной серии Super Smash Bros.. Наверное, уже понятно, что главными героями новой видеоигры станут разнообразные персонажи из мультсериалов, которые выходят на канале Nickelodeon. Разработчики отметили, что в игре будет немало известных героев, а в дебютном трейлере уже успели "засветиться" следующие:

Леонардо

Микеланджело

Найджел Торнберри

Губка Боб

Сэнди

Патрик

Дэнни-призрак

Хельга Патаки

Человек-тост

Облина

Линкольн Лауд

Люси Лауд

Рептар

Зим

Известно, что у всех персонажей будет свой уникальный набор приемов, который даже можно будет как-то расширять. Устраивать поединки можно будет на 20 тематических аренах, которые созданы по мотивам известных локаций из этих мультсериалов. В игре Nickelodeon All-Star Brawl будет полноценная сюжетная кампания, многопользовательский режим и кооператив на четырех игроков. Также авторы отметили, что различные бонусы можно будет использовать для разблокирования дополнительного контента в галерее.

Релиз видеоигры Nickelodeon All-Star Brawl состоится уже этой осенью на PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series. Информация о выходе этой игры на PC или мобильных платформах пока не появлялась. Напоследок стоит отметить, что в целом геймерам этот проект понравился, а дебютный трейлер уже собрал более миллиона просмотров и немалое количество положительных отзывов.

Дебютный трейлер видеоигры Nickelodeon All-Star Brawl​ – видео