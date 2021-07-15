Відомий телеканал Nickelodeon потішив всіх шанувальників своїх мультсеріалів достатньо неочікуваним анонсом. Його представники вирішили відправити відомих персонажів на віртуальні поля бою, а допоможуть їм у цьому розробники зі студій Ludosity та Fair Play Labs.

Актуально Коли набридло чекати: геймер створив оригінальний "генератор чуток" про ремастер Bloodborne

Nickelodeon All-Star Brawl – це файтинг, який геймплейно та візуально схожий на ігри з популярної серії Super Smash Bros.. Напевно, вже зрозуміло, що головними героями нової відеогри стануть різноманітні персонажі з мультсеріалів, які виходять на каналі Nickelodeon. Розробники відзначили, що у грі буде чимало відомих героїв, а в дебютному трейлері вже встигли "засвітитися" наступні:

Леонардо

Мікеланджело

Найджел Торнберрі

Губка Боб

Сенді

Патрік

Денні-фантом

Хельга Патакі

Людина-тост

Обліна

Лінкольн Лауд

Люсі Лауд

Рептар

Зім

Відомо, що у всіх персонажів буде свій унікальний набір прийомів, який навіть можна буде якось розширювати. Влаштовувати поєдинки можна буде на 20 тематичних аренах, які створені за мотивами відомих локацій з цих мультсеріалів. У грі Nickelodeon All-Star Brawl буде повноцінна сюжетна кампанія, багатокористувацький режим та кооператив на чотирьох гравців. Також автори відзначили, що різноманітні бонуси можна буде використовувати для розблокування додаткового контенту в галереї.

Реліз відеогри Nickelodeon All-Star Brawl відбудеться вже цієї осені на PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One та Xbox Series. Інформація про вихід цієї гри на PC чи мобільні платформи поки не з'являлася. Наостанок варто відзначити, що загалом геймерам цей проєкт сподобався, а дебютний трейлер вже зібрав понад мільйон переглядів та чималу кількість позитивних відгуків.

Дебютний трейлер відеогри Nickelodeon All-Star Brawl – відео