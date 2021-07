Видеоигра Bloodborne вышла еще в марте 2015 года, но эксклюзивно для консоли PlayStation 4. В целом этот проект от From Software получил исключительно положительные отзывы от критиков и геймеров. Поэтому неудивительно, что эту игру начали "отправлять" на PC сразу после того, как на этой платформе начали появляться старые эксклюзивы Sony (Horizon Zero Dawn и Days Gone).

За последние несколько месяцев подобных слухов уже собралось немало, но большинство таких инсайдеров сходиться во мнении, что ремастер Bloodborne все же должен выйти одновременно на PS 5 и PC. Лишь несколько дней тому подобной информацией поделился анонимный пользователь на форуме 4chan. Он отметил, что анонс обновленной версии должен состояться в сентябре (в рамках презентации State Of Play), а выйдет она уже в ноябре.

Понятно, что это только слухи, а к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически. Наверное, так же подумал и пользователь с никнеймом isbbonpc. Поэтому он решил собрать все эти инсайды в одном месте, а для этого геймер создал полноценный "генератор слухов" с помощью сервиса ShindanMaker.

Работает все достаточно просто: пользователям нужно лишь ввести свой никнейм, а затем нажать на "Diagnose". Алгоритм сгенерирует текст с неким "достоверным" инсайдом от него. Важно отметить, что приложение не создает слухи, а лишь комбинирует уже существующие. А также стоит добавить, что существует только англоязычная версия "генератора слухов" о Bloodborne. Все желающие могут создать свой инсайд об этой видеоигре по этой ссылке.

Трейлер видеоигры Bloodborne​ – видео