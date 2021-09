Губка Боб, КітПес та Леонардо: у мережі з'явився перший геймплей Nickelodeon All-Star Brawl

Розробники гри Nickelodeon All-Star Brawl продовжують ділитися інформацією про цей проєкт. Цього разу вони вперше показали повноцінний геймплей нової відеогри.

Кілька місяців тому студії Ludosity та Fair Play Labs представили свій новий шутер з назвою Nickelodeon All-Star Brawl. Тоді розробники показали перший трейлер та поділилися загальною інформацією про свій новий проєкт. А цього разу вони вперше показали повноцінний ігровий процес.

Актуально Перший млинець нанівець: геймери скаржаться на численні баги в грі Sonic Colors: Ultimate

Одразу ж варто нагадати, що Nickelodeon All-Star Brawl – це файтинг, у якому потрібно буде грати за різноманітних персонажів з популярних мультсеріалів. Розробники відзначили, що в грі буде чимало відомих героїв, але всіх вони поки не назвали. Також відомо, що змагатися треба буде на тематичних аренах, які створені за мотивами локацій з цих мультсеріалів.

На нових геймплейних роликах можна побачити одразу три цікаві поєдинки. Перші два проходять у форматі віч-на-віч, а інший – за участі одразу чотирьох бійців. Можна помітити, що в цьому файтингу не буде шкали здоров'я, а замість неї розробники вирішили використати систему життів. Річ у тім, що головна ціль в Nickelodeon All-Star Brawl – скинути свого опонента з платформи. Тобто перемагає той геймер, який зможе скинути всіх своїх ворогів (залишить їх без життів).

Можна помітити, що в кожного героя є спеціальна відсоткова шкала, яка вказує на те, наскільки далеко має відлетіти опонент після наступного удару. Розробники відзначили, що всі герої зможуть використовувати не лише звичайні атаки, а й дальні. Також відомо, що в кожного персонажа буде свій особливий фірмовий прийом. З цікавого ще варто відзначити, що у відеогрі має з'явитися й система кепкувань.

Реліз гри Nickelodeon All-Star Brawl має відбутися вже цієї осені на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One та Nintendo Switch. Точної дати розробники поки не називали, хоча в мережі вже з'являлася інформація про те, що гра вийде 5 жовтня.

КітПес vs Люсі: відео

Ейпріл О'Ніл vs Найджел Торнберрі: відео

Губка Боб vs Патрік vs Ейпріл О'Ніл vs Леонардо: відео