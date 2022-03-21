Гуманитарная помощь и 5 миллионов долларов: два разработчика видеоигр поддержали Украину

Компании, работающие в сфере видеоигр, продолжают активно поддерживать Украину. На этот раз о своих конкретных действиях решили рассказать представители Embracer Group и SCS Software.

Мы на Games24 уже неоднократно вам рассказывали о разработчиках видеоигр, активно поддерживающих украинский народ в такое непростое время. Сегодня же мы хотим вспомнить еще два случая, которые большинство из вас могло пропустить.

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Материальная помощь от Embracer Group

На своем официальном сайте представители видеоигрового гиганта Embracer Group указали, что до 31 марта планируют потратить 5 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам. По мнению руководителей компании, это лучшее вложение средств, которое они могут сделать в этой ситуации. Также они добавили, что многие их сотрудники выделяют дополнительные средства и ресурсы на гуманитарную помощь.

Гуманитарная помощь от SCS Software

, что шведской компании Embracer Group принадлежат такие разработчики видеоигр: THQ Nordic, Koch Media, Saber Interactive, Coffee Stain, Gearbox Entertainment и многие другие.

Наверное, чешскую компанию SCS Software можно смело относить к тем, кто больше всего поддержал нашу страну. Она уже успела выпустить тематическое украинское DLC для Euro Truck Simulator 2, а все средства из его продаж компания перевела в благотворительные фонды. Также из-за российской военной агрессии разработчики отложили релиз масштабного дополнения под названием "Сердце России".

На этот же раз они решили помочь украинским беженцам, которые находятся сейчас на территории Чехии. Разработчики из SCS Software потратили примерно 50 тысяч чешских крон (более 2 тысяч долларов) на продукты и товары гигиены. А затем с помощью фирменных фургонов развели всю собранную гуманитарную помощь.

Гуманитарная помощь SCS Software / Фото с твиттера SCS Software