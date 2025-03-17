Мастерство, удача и ещё раз мастерство: лучшие хайлайты ESL Pro League Season 21 по CS 2

21 сезон ESL Pro League по Counter-Strike 2 подарил поклонникам киберспорта массу положительных впечатлений и запомнится рядом интересных моментов.

ESL Pro League Season 21 был долгим турниром, но подарил фанатам соревновательного Counter-Strike 2 немало забавных и зрелищных ситуаций. О самых интересных из них вам расскажет Games 24.

Интересно Counter-Strike 2 побил невероятный рекорд CS: GO

"Эй, ребята, мне 60 лет..."

Легендарный капитан Team Vitality Дэн "apEX" Мадесклер в очередной раз напомнил всем критикам, что еще имеет порох в пороховницах. И сделал это в своем фирменном стиле, выиграв зрелищный клатч и отреагировав на это с юмором.

Эмоции от Дэна: смотрите видео

До слова, слідкувати за лініями ESL Pro League Season 21 було дуже зручно разом з експертами Favbet. На платформі оперативно оновлюють інформацію по турнірах. Всі необхідні дані для фанатів кіберспорту завжди під рукою на Favbet.

Неудержимый снайпер

Молодой AWP-пер коллектива The Mongolz очень хорошо проявил себя на протяжении всего турнира. А отправной точкой стал именно этот раунд на Inferno, где 910 уверенно справился сразу с 4 оппонентами.

Удивительный клатч 1 против 4 от снайпера: посмотрите ролик

Проблемы NAVI начались здесь

Украинская организация Natus Vincere довольно неожиданно покинула ESL Pro League Season 21 в четвертьфинале, уступив The Mongolz, но проблемы у команды начались еще раньше.

В частности огромных хлопот им принес матч против китайского коллектива TYLOO, который они часто недооценивали по ходу игры, как вот в этом эпизоде.

NAVI недооценили форс-раунд соперников: смотрите ролик

Лишнее напоминание об эффективности гранат

Команда Eteran Fire в очередной раз подтвердила свой статус мастеров использования utility damage, зрелищно сорвав наступление соперников на точку B на карте Mirage всего двумя гранатами.

Взрывная защита EF: смотрите видео

Светлое пятно в выступлениях

Несмотря на в целом неудачный для команды турнир, собой вполне может быть доволен игрок NAVI Валерий Ваховский. Он во всех матчах показывал стабильно высокий уровень и всячески пытался помочь тиммейтам.

Один из самых зрелищных раундов b1t выдал против все тех же TYLOO, выиграв ситуацию 1 против 4.

Валерий разваливает: посмотрите видео

Степная магия на Dust 2

Настоящую монгольскую магию продемонстрировал Senzu на карте Dust 2 против G2, где он наперевес со снайперской винтовкой пошел выбивать точку и в процессе сделал 3 убийства "ноускопом", поразив как оппонентов, так и всех зрителей поединка.

Немного магии от Senzu: посмотрите видео

Ковбой ZywOo и его "Беретты"

Настоящим царем пустыни показал себя Матье Эрбо, который просто уничтожил MOUZ в одном из пистолетных раундов на Dust 2 с помощью своих двойных "Беретт".

Классический Эрбо: смотрите ролик

Позже в том же матче Матье еще раз напомнил, кто "главный босс" этой игры, уверенно остановив выход MOUZ из "короткого".

Матье и 10 HP: посмотрите ролик

Безумец с дробовиком

Карта Mirage против NAVI в Stage 2 турнира запомнится G2 абсолютным бессилием и забавным моментом, когда Snax смог реализовать странную тактику с дробовиком, взяв хотя бы еще один раунд для своей команды.

Иногда безумные идеи срабатывают: смотрите ролик

Подарок от G2

Хотя, возможно, именно за этот момент G2 потом и отплатили "рожденным побеждать" в том же матче, но уже на карте Ancient. Там в ситуации 3 против 1 "самураи" выбежали без оружия прямо на Юстинаса "jL" Лекавичуса, который хотя и растерялся, но все же уверенно закрыл этот "подаренный" раунд.

Странный подарок для NAVI: посмотрите видео

Самурай в дыму

Одним из самых забавных "даблкилов" турнира стал момент из четвертьфинала между MOUZ и G2.

Игрок "самураев" HeavyGod оказался в дыму и выстрелял весь свой магазин, после чего ему пришлось обнажить собственную "катану". В результате игрок G2 поймал сразу двух соперников на потеху публики.

Двойной удар от HeavyGod: смотрите видео

Раунд на финал

Хотя Nuke был лишь первой картой полуфинального противостояния между MOUZ и Spirit, мы уверены, что тот заряд, который "мышки" получили в последнем победном раунде, обеспечил им эмоциональный импульс, который в свою очередь гарантировал проход в гранд-финал ESL Pro League Season 21.

Важный раунд от torzsi: посмотрите ролик

"Как турнир начнешь..."

Хотя грандфинал события оказался довольно простой прогулкой для победителей из Team Vitality, Дэн Мадесклер показал, что его заряженность на игру не угасала ни на мгновение на протяжении всего соревнования.

С момента, как капитан французского коллектива начал "разрывать" оппонентов в первых матчах, он ни на миг не останавливался и сделал то же самое и в самом главном поединке ESL Pro League Season 21.

Безумный apEX: смотрите видео

Момент триумфа

Ну, и самый приятный момент этого длинного турнира, безусловно, состоялся, когда Team Vitality подняли заслуженный трофей и стали главными фаворитами в погоне за Intel Grand Slam.

Радость победителей: посмотрите ролик