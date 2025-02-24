Лучшие моменты PGL Cluj-Napoca 2025: удивительное мастерство в Counter-Strike 2

Турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 уже имеет своего победителя, но действительно выиграли от этого зрелища поклонники киберспорта, которые получили множество памятных моментов.

Хотя немало топовых команд остались "за бортом" PGL Cluj-Napoca, турнир все же подарил фанатам Counter-Strike 2 немало впечатлений и зрелищных моментов. Лучшие из них для вас собрал 24 Канал.

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Настоящий Гудини

В четвертьфинале против SAW снайпер FaZe broky обеспечил команде победу на Ancient, магическим образом исчезнув в дыму после штурма точки А. Он заложил бомбу на B и хладнокровно довел раунд до конца.

Магия на Ancient: посмотрите видео

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"Пуля – дура, нож – молодец"

Хотя говорят, что не стоит приносить нож на перестрелку, игрок SAW roman проигнорировал это на том же Ancient против FaZe и изрядно порадовал публику, испытав остроту своего лезвия на оппоненте, которым стал rain.

Утешение для публики: смотрите ролик

Один против четырех – совсем не проблема

Но rain не был "мальчиком для битья" и тоже имел момент славы в этом матче, фантастически разобравшись сразу с 4 оппонентами в "кейве" на Ancient.

Уверенный прием атаки: посмотрите ролик

Боснийские уроки стрельбы из пистолета

Нико Ковач продолжает демонстрировать, почему Falcons так гнались за его подписью, и набирает космическую форму. На Nuke против Eternal Fire босниец показал, что является одним из лучших игроков в мире на пистолетных раундах, уверенно отбив атаку на плент B самостоятельно.

Идеальная "пистолетка" от NiKo: смотрите ролик

Здесь закрыто

Однако Ковач умеет стрелять не только из пистолетов. Он доказал это в полуфинальном матче против FaZe, наказав их за не слишком скоординированный выход на точку A на карте Dust 2.

Ну как в него попасть: смотрите видео

Мистер Андерсен "на базе"

Правда, у FaZe есть собственный супергерой. Легендарный капитан Финн Андерсен, более известный как karrigan, тоже еще имеет порох в пороховницах, что и доказывает почти каждую игру.

Четыре "кила" от karrigan: посмотрите видео

Такой раунд невозможно проиграть... или возможно?

Иногда мастерство "выходит из чата" даже на матчах высшего класса. Как вот это произошло в ситуации, когда Falcons умудрились "отдать", казалось бы, выигранный пистолетный раунд 5 в 2, не остановив разминирование бомбы.

Небрежность, стоившая раунда: смотрите ролик

"Плохие манеры" подогревают соперничество

Игрок FaZe rain взял важный и тяжелый раунд 1 против 2 и решил добавить перчинки противостоянию с Falcons, использовав против kyxsan "запрещенный" жест, известный в геймерских кругах как "чайный пакетик".

Клатч от rain: смотрите ролик

"Поймай меня, если сможешь"

Эмиль "Magisk" Рейф показал, что опыт – это одна из главных добродетелей игрока CS 2, блестяще спрятавшись в дыму и выиграв раунд 1 против 2 на гранд-финальном Dust 2.

Неуловимый Magisk: посмотрите видео

Неудержимый Ковач

Если вы думали, что это все хайлайты Ковача с турнира, вы ошиблись.

Не зря боснийский киберспортсмен получил звание MVP (лучшего игрока турнира), а его "эйсы" в гранд-финале пусть и не помогли Falcons победить в турнире, но все же получились на удивление зрелищными.

Спрей-контроль от Ковача: смотрите видео

Снова идеальные пистолеты: посмотрите ролик