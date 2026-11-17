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Признание вины состоялось 16 ноября в Королевском суде Вулвича. До этого Куртадж прошел необычный путь от закрытой психиатрической больницы до обычного уголовного процесса, пишет Cyberpress.

Что он сделал с Rockstar?

Куртадж взломал Rockstar, находясь под залогом за другие хакерские преступления и проживая под охраной полиции в отеле Travelodge в Бисестере. Правоохранители изъяли у него компьютер, однако это его не остановило. Для атаки он использовал Amazon Fire Stick, подключенный к телевизору в отеле, а также Bluetooth-клавиатуру и мышь.

Хакер проник во внутренний Slack компании и поставил ультиматум: либо Rockstar свяжется с ним в Telegram в течение 24 часов, либо он обнародует код игры. Компания отказалась вступать в контакт. Тогда Куртадж выложил материалы на онлайн-форуме под псевдонимом TeaPotUberHacker.

В сети появились 90 видеороликов общей продолжительностью почти в час недоработанных игровых сцен GTA 6. Утечка также раскрыла одну из самых охраняемых маркетинговых деталей игры: в ней будет playable-героиня, то есть персонаж-женщина, за которую можно играть.

Во сколько обошлась утечка?

По данным BBC, восстановление после инцидента обошлось Rockstar примерно в 5 миллионов долларов. К этому добавились тысячи человеко-часов работы сотрудников.

Источники не указывают, как именно хакер впервые проник в системы Rockstar. Известно лишь, что он получил доступ к Slack. Предположения об украденных паролях или "усталости" от многофакторной аутентификации остаются лишь оценками аналитиков, а не подтвержденным фактом.

За что еще будет отвечать Куртадж?

Помимо Rockstar, он признал вину в атаках на BT/EE, Revolut и Uber. В этих случаях он, по данным прокуроров, применял социальную инженерию, то есть манипуляции с людьми для получения доступа. Прокуроры оценили ущерб от атак на компании примерно в 10 миллионов фунтов стерлингов. Они также утверждают, что участники банды похитили не менее 300 тысяч долларов у криптоинвесторов. Кроме того, Куртадж признался в нападениях на сотрудников во время пребывания под стражей.

Почему суд не рассматривал его дело раньше?

В 2023 году врачи признали Куртаджа непригодным для обычного суда из-за тяжелой формы его аутизма. Поэтому состоялось так называемое рассмотрение фактов. Присяжные выясняли, действительно ли он совершил эти действия, но не то, имел ли он преступный умысел. В декабре 2023 года суд назначил ему бессрочное содержание в закрытой больнице. Впоследствии новая экспертиза показала, что он способен предстать перед судом, и в январе его перевели в тюрьму.

Сейчас Куртадж ожидает приговора под стражей. Дата вынесения приговора пока не назначена.