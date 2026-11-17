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Визнання провини відбулося 16 листопада в Королівському суді Вулвіча. Перед цим Куртадж пройшов незвичний шлях від закритої психіатричної лікарні до звичайного кримінального процесу, пише Cyberpress.

Що він зробив із Rockstar?

Куртадж зламав Rockstar, коли перебував під заставою за інші хакерські злочини й жив під охороною поліції в готелі Travelodge у Бісестері. Правоохоронці вилучили в нього комп'ютер, проте це його не зупинило. Для атаки він використав Amazon Fire Stick, підключений до телевізора в готелі, а також Bluetooth-клавіатуру й мишу.

Хакер потрапив до внутрішнього Slack компанії та поставив ультиматум: або Rockstar зв'яжеться з ним у Telegram протягом 24 годин, або він оприлюднить код гри. Компанія відмовилася йти на контакт. Тоді Куртадж виклав матеріали на онлайн-форумі під псевдонімом TeaPotUberHacker.

У мережі опинилися 90 відео з майже годиною недороблених ігрових сцен GTA 6. Витік також розкрив одну з найбільш охоронюваних маркетингових деталей гри: у ній буде playable-героїня, тобто персонаж-жінка, за яку можна грати.

Скільки коштував витік?

За даними BBC, відновлення після інциденту обійшлося Rockstar приблизно в 5 мільйонів доларів. До цього додалися тисячі людино-годин роботи співробітників.

Джерела не вказують, як саме хакер уперше проник у системи Rockstar. Відомо лише, що він отримав доступ до Slack. Припущення про викрадені паролі чи "втому" від багатофакторної автентифікації залишаються лише оцінками аналітиків, а не підтвердженим фактом.

За що ще відповідатиме Куртадж?

Крім Rockstar, він визнав провину в атаках на BT/EE, Revolut та Uber. У цих випадках він, за даними прокурорів, застосовував соціальну інженерію, тобто маніпуляції з людьми для отримання доступу. Прокурори оцінили шкоду від атак на компанії приблизно в 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони також стверджують, що учасники банди вкрали щонайменше 300 тисяч доларів у криптоінвесторів. Окрім цього, Куртадж зізнався в нападах на працівників під час перебування під вартою.

Чому суд не розглядав його справу раніше?

У 2023 році лікарі визнали Куртаджа непридатним до звичайного суду через тяжкість його аутизму. Тому відбувся так званий розгляд фактів. Присяжні з'ясовували, чи справді він вчинив ці дії, але не те, чи мав злочинний намір. У грудні 2023 року суд призначив йому безстрокове утримання в закритій лікарні. Згодом нова оцінка показала, що він здатен постати перед судом, і в січні його перевели до в'язниці.

Тепер Куртадж чекає на вирок під вартою. Дату винесення вироку ще не призначили.