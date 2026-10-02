От киберпреступлений до заказных убийств – в Нидерландах задержали ключевого хакера по делу об утечке информации о GTA 6, сообщает Rockstar Intel.

Специалист по кибербезопасности оказался международным преступником

15 сентября 2026 года в Амстердаме задержали Пепейна ван дер Стапа – предполагаемого лидера хакеров, ответственных за большое количество атак на ведущие компании мира.

Уже 29 сентября он предстал перед окружным судом Роттердама. Молодой человек занимал должность руководителя отдела кибербезопасности в амстердамской компании Neo Security. Ранее он уже имел судимость за хакерство и вымогательство, однако утверждал, что завязал с криминалом и перешел на "светлую сторону".

Федеральное бюро расследований США утверждает, что с 2025 года он тайно руководил группировкой ShinyHunters. Эта преступная группа "взломала" более 100 больших организаций, среди которых Ticketmaster, Soundcloud, Google, Rockstar и даже сами структуры ФБР.

В апреле 2026 года ShinyHunters проникли в системы Rockstar Games через стороннее программное обеспечение и похитили около 80 миллионов файлов. Преступники пытались вымогать у разработчиков выкуп за неразглашение конфиденциальной информации. Компания отказалась платить киберпреступникам, после чего хакеры слили полученные данные в сеть. Утечка финансовых показателей GTA Online лишь пошла на пользу Rockstar Games и материнской компании Take-Two, ведь акции издателя выросли в цене благодаря появлению сведений о невероятных доходах от GTA Online.

В ходе расследования нидерландская полиция обнаружила на изъятом ноутбуке ван дер Стапа информацию, выходящую далеко за рамки киберпреступлений.

После его задержания на ноутбуке обнаружили большое количество информации, в частности детали двух убийств, которые планировали совершить за рубежом. Имеются указания на то, что именно подозреваемый отдал этот приказ,

– прокомментировали представители полиции Нидерландов.

В настоящее время задержанный находится в полной изоляции, а правоохранители расследуют его причастность к организации заказных убийств отдельно от киберпреступлений.

Интересно, что в самой группировке ShinyHunters опровергли связь с ван дер Стапом и назвали действия нидерландской полиции некомпетентными.

Между тем американские спецслужбы воспользовались случаем, чтобы вынести жесткое предупреждение остальным участникам сети, призвав их сдаться, пока ФБР не разобралось с каждым из них по отдельности.