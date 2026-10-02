Від кіберзлочинів до замовних убивств – у Нідерландах затримали ключового хакера у справі витоків GTA 6, повідомляє Rockstar Intel.

Фахівець із кібербезпеки виявився міжнародним злочинцем

15 вересня 2026 року в Амстердамі затримали Пепейна ван дер Стапа – ймовірного лідера хакерів, відповідальних за велику кількість атак на провідні компанії світу.

Вже 29 вересня він постав перед окружним судом Роттердама. Молодий чоловік обіймав посаду керівника відділу кібербезпеки в амстердамській компанії Neo Security. Раніше він уже мав судимість за хакерство та вимагання, однак стверджував, що зав'язав із криміналом і перейшов на "світлий бік".

Федеральне бюро розслідувань США стверджує, що він із 2025 року таємно керував угрупованням ShinyHunters. Ця злочинна група "зламала" понад 100 великих організацій, серед яких Ticketmaster, Soundcloud, Google, Rockstar і навіть самі структури ФБР.

У квітні 2026 року ShinyHunters проникли в системи Rockstar Games через стороннє програмне забезпечення та викрали близько 80 мільйонів файлів. Злочинці намагалися вимагати від розробників викуп за нерозголошення конфіденційної інформації. Компанія відмовилася платити кіберзлочинцям, після чого хакери злили здобуті дані в мережу. Витік фінансових показників GTA Online лише пішов на користь Rockstar Games та материнській компанії Take-Two, адже акції видавця зросли в ціні через наявність у відомостей про неймовірні прибутки від GTA Online.

Під час розслідування нідерландська поліція виявила на вилученому ноутбуці ван дер Стапа інформацію, яка виходить далеко за межі кіберзлочинів.

Після його затримання на ноутбуці виявили велику кількість інформації, зокрема деталі двох убивств, які планували скоїти за кордоном. Наявні вказівки на те, що саме підозрюваний віддав цей наказ,

– прокоментували представники поліції Нідерландів.

Наразі затриманий перебуває в повній ізоляції, а правоохоронці розслідують його причетність до організації замовних убивств окремо від кіберзлочинів.

Цікаво, що в самому угрупованні ShinyHunters спростували зв'язок із ван дер Стапом і назвали дії нідерландської поліції некомпетентними.

Тим часом американські спецслужби скористалися нагодою для жорсткого попередження іншим учасникам мережі, закликавши їх здатися, поки ФБР не прийшло з кожним окремо.