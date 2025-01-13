Снова Half-Life 3 – фанаты Valve нашли доказательство существования неанонсированной игры студии

Внимательные пользователи платформы Steam нашли в ней то, что расценили как доказательство существования неанонсированной игры Valve, которой вполне может оказаться Half-Life 3.

Внимательные пользователи Steam обнаружили, что Valve очевидно скрыли на платформе еще одну свою игру, в дополнение к многопользовательскому шутеру Deadlock, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Правдивые слухи или паранойя фанатов

Просматривая страницу студии Valve на ее платформе распространения видеоигр Steam, геймеры могут перейти на вкладку под названием "будущие релизы".

В то время как в списке в ней появляется лишь шутер Deadlock, который находится в закрытой бета-версии, категория сбоку показывает цифру 2.

Конечно, это может быть просто визуальным багом, но так или иначе ситуация побудила фанатов Valve к бурному обсуждению.

Большинство сразу заявили – это явное доказательство существования Half-Life 3.

Продолжение легендарной франшизы все еще ожидают сотни тысяч геймеров, поэтому неудивительно, что именно этот вариант стал самым популярным. Тем более, что в последнее время в сети участились различные "инсайды" о разработке проекта и даже то, что работники Valve и члены их семей уже на полную тестируют игру.