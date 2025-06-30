Halo Studios анонсировала новые детали о франшизе и следующей игре на Halo World Championship

Halo Studios официально подтвердила, что поделится новыми подробностями о франшизе Halo и следующей игре позже в этом году. В своем блоге на Halo Waypoint студия прокомментировала недавние слухи и спекуляции относительно того, когда и где можно ожидать больше информации о будущих проектах.

У заметке в блоге студия отметила, что на нынешнем Halo World Championship они "с нетерпением ждут продолжения разговора". Именно там студия обещала предоставить больше официальной информации о том, над чем они работают, рассказывает 24 Канал.

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Напомним, что в 2024 году 343 Industries изменила название на Halo Studios и продолжила разработку следующих игр серии Halo. Студия заявила, что имеет "несколько проектов в работе".

Во время объявления об изменении названия было также сообщено, что игры франшизы перейдут на движок Unreal Engine 5. Руководитель студии Пьер Хинтзе отметил:

Если разобрать Halo на части, можно выделить две очень разные главы. Первая глава – Bungie. Вторая глава – 343 Industries. Теперь, я думаю, у нас есть аудитория, которая стремится к большему. Поэтому мы не просто пытаемся повысить эффективность разработки, а меняем рецепт создания игр Halo. Сегодня мы начинаем новую главу.

Halo World Championship запланирован на 24-26 октября 2025 года в Сиэтле, и именно там фанаты смогут узнать больше о будущем франшизы.

Игровая франшиза Halo за годы существования получила огромную фан базу преданных игроков, которые с нетерпением ждут любых новостей. Поэтому информация от разработчиков несколько подогрела интерес и даже вызвала определенный ажиотаж среди сообщества. Осталось дождаться официального мероприятия и новостей от разработчиков.

А тем временем поговаривают, что другая не менее известная внутренняя студия Microsoft начала распространять внутри компании трейлеры The Elder Scrolls VI.