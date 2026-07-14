Будущий проект во вселенной Halo отменен: почему фанаты не увидят новую игру
Halo Studios прекратили разработку амбициозного сетевого проекта под кодовым названием Project Ekur. Игра должна была стать новым этапом для франшизы, используя современные технологии, но теперь фанатам придется довольствоваться лишь слухами о будущих римейках классических частей серии.
Эксперименты с новым движком и наследие Certain Affinity
Проект Ekur разрабатывала студия Certain Affinity, которая ранее работала над прототипом королевской битвы Project Tatanka для Halo Infinite. Главной целью разработки было тестирование возможностей движка Unreal Engine 5 для вселенной Halo. Специалисты пытались понять, смогут ли они эффективно перенести ресурсы из движков Slipspace и Blam в новую среду, сохранив при этом уникальную физику и ощущения от игры. Об этом пишет издание Insider Gaming.
Halo Studios работали над сетевым проектом под названием Project Ekur, который был отменен. Я подтвердил, что это правда на 100 процентов,
– прокомментировал журналист издания Windows Central Джез Корден.
По предварительным данным, игра содержала элементы экшн-шутера, а идеологической основой для нее служил режим Warzone из Halo 5. Разработчики планировали предоставить игрокам возможность управлять как спартанцами, так и элитами с широкими возможностями персонализации.
Несмотря на интересную концепцию, руководство решило остановить разработку, не раскрывая конкретных причин такого шага.
Будущее серии: ставка на проверенную классику
В настоящее время стратегия владельцев франшизы сместилась в сторону обновления уже знакомых игрокам историй. После успешного выхода ремейка первой части в сети появилось много сообщений о том, что студия готовит обновленные версии Halo 2 и Halo 3. Игроки с нетерпением ждали полноценного нового продолжения, однако отмена Project Ekur свидетельствует о том, что разработчики пока не готовы к масштабным экспериментам с сетевыми форматами.
Хотя отдельная игра на Unreal Engine 5 не увидит свет, опыт, полученный в ходе прототипирования, может пригодиться в будущем. Студия продолжает исследовать, как переход на современный движок повлияет на развитие серии и сможет ли он обеспечить фирменный игровой процесс, к которому привыкли миллионы поклонников Мастера Чифа.