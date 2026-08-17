Разработку Halo: Campaign Evolved поручили целым 15 студиям

Halo Studios (бывшая 343 Industries) кардинально изменила подход к разработке своей главной франшизы. Последние отчеты свидетельствуют о том, что над Halo: Campaign Evolved работали полтора десятка сторонних команд, а не одна.

Кто на самом деле стоит за новой Halo

Масштабы привлечения внешних партнеров поражают даже опытных аналитиков. Согласно финальным титрам игры, над Halo: Campaign Evolved работали 15 различных студий, среди которых такие известные имена, как Ninja Theory, Turn 10 Studios и Rare. Такий підхід став результатом стратегії керівника Halo Studios Пьера Хинце, який стремиться передати на аутсорс максимальний обсяг технічної роботи, пише Wccftech.

Эта стратегия вытекает из комментариев главы Halo Studios Пьера Хинце, который, по сообщениям разработчиков, намеревался передать на аутсорс как можно больше этапов разработки,

– прокомментировал инсайдер RebsGaming.

Распределение обязанностей между командами было очень четким. Например, студия Virtuos полностью взяла на себя художественное производство – от создания целых миров до дизайна персонажей, транспортных средств и оружия. В то же время компания Abstraction, чье сотрудничество с Halo Studios завершилось досрочно из-за производственных трудностей, отвечала за дизайн миссий кампании, начиная с первых концептов и заканчивая финальной настройкой игрового баланса.

Тень Call of Duty и критика ветеранов

Несмотря на успешный запуск, такой разрозненный подход к разработке уже вызвал первую волну критики со стороны ветеранов индустрии. Соучредитель серии Маркус Лето публично выразил недовольство дизайном кольца Halo в главном меню, отметив, что объект выглядит не совсем пропорциональным и лишенной той атмосферы таинственности, которая была присуща оригиналу. Аналитики видят в этом признаки недостаточного контроля со стороны основной студии над многочисленными подрядчиками.

Наиболее обсуждаемой новостью стало вероятное появление во вселенной Halo студии Sledgehammer Games, известной по работе над Call of Duty. Microsoft также активно изучает предложение привлечь Activision к созданию будущих игр серии. Хотя разработку первого прототипа, что сосредоточен на механике движения персонажей, прекратили в июле, это не означает полного отказа от сотрудничества.

Такой шаг со стороны Microsoft может существенно ускорить выход новых игр, однако он ставит под вопрос идентичность серии, которая теперь фактически создается руками десятков различных коллективов.