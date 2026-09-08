Hayfever стала бесплатной в Steam – хардкорный инди-платформер, похожий на Super Meat Boy

В магазине Steam стала абсолютно бесплатной известная инди-игра, которую разработчики годами продавали по полной цене. О чем платформер Hayfever – в материале.

Каждый желающий может совершенно бесплатно пополнить свою коллекцию хардкорным ретро-платформером, который по своей сложности напоминает знаменитые Super Meat Boy и Celeste, сообщает Gamerant.

Неожиданный сюрприз в Steam

Безжалостный двухмерный платформер под названием Hayfever увидел свет еще 24 февраля 2020 года и все эти годы был платной игрой.

Примерно три года назад шведская студия Pixadome объявила о творческом отпуске и приостановке разработки игр, а 21 августа 2026 года их платформер неожиданно стал бесплатным в Steam, хотя до сих пор неизвестно, почему это произошло.

Однако для любителей качественных бесплатных игр это отличный шанс испытать свои силы в хардкорном проекте.

Сюжет игры рассказывает о Томасе – чрезвычайно ответственном почтальоне, у которого есть серьезная проблема: ужасная аллергия. Во время сильного приступа он случайно потерял все письма.

Теперь главный герой вместе со своим коллегой Чарли должен вернуть потерянные письма, пока строгий босс не узнал об инциденте и не уволил его. Главная фишка игрового процесса заключается в том, что Томас использует свою слабость как суперсилу.

Различные аллергены по-разному влияют на героя, полностью меняя его взаимодействие с окружающей средой. Обычная пыльца позволяет ему набрать воздух и сделать мощный рывок вперед благодаря чиханию.

Зато копоть заставляет Томаса раздуваться, словно воздушный шар, а арахис – крепко прилипать к стенам. Игрокам предстоит преодолеть четыре мира, символизирующих разные времена года, а также найти секретный мир. Всего проект предлагает 140 сложных уровней.

Трейлер игры: смотрите видео

Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и обычных геймеров.

На платформе Steam игра имеет 91% положительных отзывов. Критики хвалят ее за изобретательный дизайн и приятный визуальный стиль.

Hayfever – это очаровательный платформер,

– прокомментировал обозреватель издания The Gamer.

Помимо положительных отзывов, пользователи отмечают и некоторые технические проблемы. Например, в начале игра запускается на максимальной громкости, что может навредить слуху, а управление по диагонали иногда работает нестабильно.

Однако большинство игроков все же считает проект настоящей скрытой жемчужиной жанра хардкорных платформеров.