Классическая игра о Гарри Поттере теперь поддерживает трассировку лучей и выглядит впечатляюще

Поклонники видеоигры 2001 года Harry Potter and the Philosopher's Stone имеют новый повод снова окунуться в волшебный мир, ведь игра теперь поддерживает передовые графические функции, такие как трассировка лучей.

Благодаря проекту энтузиастов, интегрирующего технологию Nvidia RTX Remix, Harry Potter and the Philosopher's Stone и другие старые игры, созданные на движке Unreal Engine, теперь можно играть с современными визуальными улучшениями.

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Используя новый Unreal Engine 1 RTX Remix Render Device, игроки могут исследовать Хогвартс с освещением, которое базируется на трассировке путей – сложной форме трассировки лучей, которая значительно улучшает визуальный реализм игры.

Фанаты, которые стремятся к дальнейшему ремастерингу игры, теперь имеют инструменты для улучшения текстур, модернизации моделей персонажей и наполнения среды новыми элементами.

Как выглядит Harry Potter and the Philosopher's Stone с рейтрейсингом

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Кроме игры о Гарри, эта расширенная версия Unreal Engine 1 также обеспечивает совместимость RTX Remix с другими любимыми для многих классическими играми, такими как Deus Ex, Rune, Unreal и Unreal Tournament.