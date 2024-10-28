Класична гра про Гаррі Поттера тепер підтримує трасування променів і виглядає вражаюче

Шанувальники відеогри 2001 року Harry Potter and the Philosopher's Stone мають новий привід знову зануритися в чарівний світ, адже гра тепер підтримує передові графічні функції, такі як трасування променів.

Завдяки проєкту ентузіастів, що інтегрує технологію Nvidia RTX Remix, Harry Potter and the Philosopher's Stone та інші старі ігри, створені на рушії Unreal Engine, тепер можна грати з сучасними візуальними покращеннями.

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Використовуючи новий Unreal Engine 1 RTX Remix Render Device, гравці можуть досліджувати Гоґвортс з освітленням, яке базується на трасуванні шляхів – складній формі трасування променів, яка значно покращує візуальний реалізм гри.

Фанати, які прагнуть подальшого ремастерингу гри, тепер мають інструменти для покращення текстур, модернізації моделей персонажів та наповнення середовища новими елементами.

Як виглядає Harry Potter and the Philosopher's Stone з рейтрейсінгом

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Окрім гри про Гаррі, ця розширена версія Unreal Engine 1 також забезпечує сумісність RTX Remix з іншими улюбленими для багатьох класичними іграми, такими як Deus Ex, Rune, Unreal та Unreal Tournament.