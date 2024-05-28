Случайный баг в Helldivers 2 дает неуязвимость к атакам самого сильного врага в игре

Игроки Helldivers 2 заметили интересную новую особенность, которая защищает их от самой большой угрозы. Большинство считает, что это баг, тогда как некоторые пользователи предполагают, что это намеренный ход разработчиков.

Что за баг

Среди врагов в Helldivers 2 есть терминиды, похожие на жуков или пауков, и автоматоны, то есть роботы. Они являются главными действующими лицами галактической войны, к которой присоединяются игроки. На вершине этой "пищевой цепи" находится Factory Strider – боевая машина автоматонов, обладающая разрушительной огневой силой.

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Это чрезвычайно тяжелая мишень для поражения. Она может выдерживать несколько прямых попаданий 500-килограммовой бомбы. Но теперь этот грозный враг может быть не таким страшным, по крайней мере пока разработчики не исправят баг.

После того как игроки выполнили последний Большой заказ и получили в его итоге мех Emancipator, имеющий собственную мощную огневую мощь, они заметили кое-что странное. В одном из постов на субредите Helldivers 2 появились видеодоказательства бага, который, похоже, делает Emancipator неуязвимым к навесным мини-пушкам Factory Strider.

В ролике пользователь Alexlonglifefire показывает, как именно это работает:

Он подходит к Factory Strider почти вплотную, но враг не стреляет.

Когда игрок покидает мех, выходя наружу, огромная машина тут же открывает огонь.

При этом, если спрятаться за Emancipator, выстрелы также прекращаются.

После этого Alexlonglifefire вернулся в свой бронированный транспорт, он подошел еще ближе, но результат был тот же – никакой реакции.

Игроки имеют собственные теории относительно того, что происходит. Некоторые из них связывают это с багом, который нарушает прямую видимость, а другие подтверждают, что подобные вещи случаются при развертывании баллистического щита. Но есть еще одна теория, которая выглядит крайне интересно, хоть и вряд ли является правдивой, поскольку тогда игра потеряла бы смысл:

Робот не вредит роботу,

– написал один из пользователей в комментариях, намекая, что Factory Strider может воспринимать Emancipator как дружественный объект...

Независимо от происхождения феномена, уничтожение сильнейших врагов-автоматов стало намного проще, но, вероятно, временным.