Разработчик анонсировал игру Helldivers 2 и назвал окно релиза: трейлер

Студия Arrowhead Games наконец-то анонсировала игру Helldivers 2, которую поклонники ждут уже долгих 8 лет после выхода первой части в 2015 году. Геймеры обещают, что они будут удивлены продолжением.

Разработчики официально анонсировали Helldivers 2, сразу же назвав окно релиза. Разработчик игры не только показал игру, но и сообщил, что она будет доступна на платформах ПК и PS5.

Читайте также PIN-UP Foundation доставил для жителей Херсона гуманитарную помощь

Helldivers 2

Helldivers вышла еще в 2015 году, и с тех пор многие поклонники кооперативных шутеров и шутеров с видом сверху наслаждаются научно-фантастической игрой, позволяющей им сразиться с увлекательными и ужасающими инопланетными существами.

Helldivers была одной из первых игр Sony на ПК, и многие пользователи Steam все еще играют в игру, несмотря на то, что она вышла много лет назад. Helldivers собрала многочисленные положительные отзывы, и многие поклонники просили продолжения.

К счастью для них, разработчики отреагировали на просьбы поклонников, объявив о новой кооперативной игре, которая вскоре появится в игровых магазинах.

Трейлер игры Helldivers 2: смотрите видео

Согласно анонсу Helldivers 2, игра выйдет в 2023 году, что положит конец некоторым слухам и дискуссиям о будущем франшизы. Кроме окна выпуска игры, трейлер анонса содержал много игрового процесса, и даже оказалось, что игра выйдет на ПК.

В отличие от Helldivers 1, его продолжение – это шутер от третьего лица со стремительным экшеном, увлекательными декорациями, яростными и страшными существами и черным юмором. В трейлере игры поклонники могут увидеть, как персонажи используют разное оружие, гаджеты, конструкции и предметы.

Одним из самых интересных элементов трейлера является настройка игры. В коротком видео геймеры могут увидеть разные места, как пустыни и джунгли, с разными погодными условиями.